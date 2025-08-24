بولونيا يضم جناح مارسيليا بعد اشتباكه مع رابيو

أعلن نادي بولونيا الإيطالي يوم الأحد ضم جوناثان روي قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

قبل أيام، قرر نادي مارسيليا عرض الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي للبيع، بعد اشتباكهما في غرفة الملابس.

ولم يعلن بولونيا قيمة الصفقة، لكن تقارير رجحت إتمامها مقابل نحو 20 مليون يورو.

وتفوق بولونيا في السباق على ضم اللاعب أمام أتالانتا وروما.

وانضم جوناثان إلى مارسيليا قادما من نوريتش سيتي الإنجليزي في يناير الماضي مقابل 14.5 مليون يورو.

ودخل الثنائي رابيو صاحب الـ30 عاما، وجوناثان روي صاحب الـ22 عاما، في مشادة كلامية حادة عقب الخسارة أمام ستاد رين 1-0 يوم الجمعة قبل الماضي في انطلاقة الدوري الفرنسي.

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد الفرنسي أدريان رابيو مع مارسيليا في صيف 2026، فيما ينتهي تعاقد الإنجليزي الشاب في صيف 2029.