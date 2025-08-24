بولونيا يضم جناح مارسيليا بعد اشتباكه مع رابيو

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 13:37

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - جوناثان روي - مارسيليا

أعلن نادي بولونيا الإيطالي يوم الأحد ضم جوناثان روي قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

قبل أيام، قرر نادي مارسيليا عرض الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي للبيع، بعد اشتباكهما في غرفة الملابس.

ولم يعلن بولونيا قيمة الصفقة، لكن تقارير رجحت إتمامها مقابل نحو 20 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
تقرير: روما يفاوض ليفربول من أجل ضم مدافعه تقرير: مزراوي لن يكون جاهزا لمباراتي المغرب ضد النيجر وزامبيا سكاي: الكشف الطبي يهدد صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان رومانو: دوناروما يوافق على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي.. ومفاوضات جارية بين الناديين

Image

وتفوق بولونيا في السباق على ضم اللاعب أمام أتالانتا وروما.

Embedded video

وانضم جوناثان إلى مارسيليا قادما من نوريتش سيتي الإنجليزي في يناير الماضي مقابل 14.5 مليون يورو.

ودخل الثنائي رابيو صاحب الـ30 عاما، وجوناثان روي صاحب الـ22 عاما، في مشادة كلامية حادة عقب الخسارة أمام ستاد رين 1-0 يوم الجمعة قبل الماضي في انطلاقة الدوري الفرنسي.

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد الفرنسي أدريان رابيو مع مارسيليا في صيف 2026، فيما ينتهي تعاقد الإنجليزي الشاب في صيف 2029.

جوناثان روي مارسيليا بولونيا
نرشح لكم
مدير ليفركوزن يلمح لفشل صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان الإعارات مستمرة.. سان جيرمان يرسل ريناتو سانشيز إلى اليونان تقرير: مانشستر يونايتد يقترب أكثر من ضم حارس أنتويرب تقرير: صعوبات تواجه صفقة انتقال الخنوس إلى كريستال بالاس تقرير: روما يفاوض ليفربول من أجل ضم مدافعه سكاي: الكشف الطبي يهدد صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان كما كشف في الجول - القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع كهربا شبيبة القبائل يعيد زين الدين بلعيد إلى الجزائر
أخر الأخبار
الحارس الجديد في الطريق؟ أموريم يكشف سبب خروج أونانا من التشكيل للمرة الثانية 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فيريرا: نتعامل مع ضيق الوقت.. وسأكون قلقا في هذه الحالة 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(0) مانشستر يونايتد 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
افتتاح الملعب الجديد بزجاجة بيكفورد.. جريليش يعود للحياة في فوز إيفرتون على برايتون 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة 55 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
ضد ستراسبورج.. مصطفى محمد أساسي للمباراة الثانية على التوالي مع نانت ساعة | المحترفون
مدير ليفركوزن يلمح لفشل صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511937/بولونيا-يضم-جناح-مارسيليا-بعد-اشتباكه-مع-رابيو