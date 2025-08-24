خدمة في الجول - فتح حجز مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 13:06

أعلنت شركة تذكرتي فتح حجز مباراة الزمالك ضد فاركو في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وكان قد سبق وفتحت شركة تذكرتي باب حجز التذاكر لمباريات الجولة الرابعة.

وتنطلق الجولة يوم الأحد 24 أغسطس وحتى الثلاثاء 26 أغسطس.

ويستضيف الزمالك فريق فاركو على استاد السلام مساء الثلاثاء المقبل.

وكان قد تم تغيير ملعب المباراة من هيئة قناة السويس إلى استاد السلام.

احجز التذاكر من هنا

مباريات الجولة الرابعة:

الأحد 24 أغسطس

الاتحاد × البنك الأهلي – استاد الإسكندرية – الساعة 6

طلائع الجيش × الإسماعيلي – استاد جهاز الرياضة – الساعة 9

الإثنين 25 أغسطس

غزل المحلة × الأهلي – استاد المحلة – الساعة 6

زد × وادي دجلة – استاد المقاولون العرب – الساعة 6

بيراميدز × مودرن سبورت – استاد 30 يونيو – الساعة 9

الثلاثاء 26 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية × سموحة – استاد الإسماعيلية – الساعة 6

حرس الحدود × المصري – استاد السويس الجديد – الساعة 9

