أهلي جدة يوزع مكافأة السوبر السعودي كاملة على لاعبيه

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن اللجنة التنفيذية في نادي أهلي جدة وعدت بمنح مكافأة كأس السوبر، المقدَّمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، كاملةً إلى لاعبي الفريق.

وتوج أهلي جدة باللقب بالفوز على النصر، السبت، في هونج كونج.

وذكر التقرير أن الإدارة أبلغت اللاعبين في الأيام الماضية، بتقديم الجائزة المخصَّصة من اتحاد الكرة كاملةً.

وتبلغ حسبَ لوائح المسابقة أربعة ملايين ريالٍ لصاحب المركز الأول.

وطوى أهلي جدة غيابًا، استمرَّ تسعة أعوام عن حصد الألقاب المحلية مع الكبار بعد تتويجه بلقب السوبر إثر فوزه على النصر 5ـ3 بركلات الترجيح عقب تعادلهما 2ـ2 في المباراة النهائية.

ومنذ فوزه بلقب كأس السوبر عام 2016 للمرة الأولى في تاريخه على حساب الهلال بركلات الترجيح، عانى الفريق الأهلاوي من مسيرةٍ متأرجحةٍ، أبعدته عن منصات التتويج المحلية، لكنَّه عوَّض جماهيره خلال فترة غيابه بإنجازٍ تاريخي، تمثَّل في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي.

وشارك أهلي جدة، رابع الدوري الموسم الماضي، في كأس السوبر عوضًا عن الهلال، وصيف الدوري، الذي اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة.