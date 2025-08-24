تقرير: روما يفاوض ليفربول من أجل ضم مدافعه

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 12:20

كتب : FilGoal

كوستاس تسيميكاس - ليفربول

أوضحت تقارير إيطاليا أن نادي روما يسعى لضم كوستاس تسيميكاس مدافع ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأصبح تسيميكاس خارج خطط أرني سلوت مع بداية الموسم مما جعله يبحث عن فريق جديد.

وأوضح نيكولو شيرا الصحفي الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات أن إدارة روما بدأت في التفاوض مع ليفربول من أجل ضم كوستاس تسيميكاس.

أخبار متعلقة:
هيثم حسن: مواجهة ريال مدريد مجرد مباراة.. سنلعب بلا خوف سكاي: الكشف الطبي يهدد صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان رومانو: دوناروما يوافق على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي.. ومفاوضات جارية بين الناديين تقييم مرموش أمام توتنام من الصحف الإنجليزية

وأفاد أن روما يريد أن تتم الصفقة على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

واستبعد تسيميكاس من قائمة ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في درع المجتمع ثم مباراة بورنموث في افتتاح الدوري.

قبل أيام أوضحت صحيفة ذا تايمز أن اللاعب اليوناني تلقى عرضا من نوتنجهام فورست في وقت سابق من سوق الانتقالات.

اللاعب اليوناني صاحب الـ29 عاما انضم إلى ليفربول قادما من أولمبياكوس في صيف 2020.

وينتهي تعاقد تسيميكاس مع ليفربول في صيف 2027.

وخاض الظهير الأيسر اليوناني الموسم الماضي 18 مباراة في الدوري الإنجليزي صنع خلالهم هدفا وحيدا، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا صنع خلالهم هدفا وحيدا، و3 مباريات في كأس الرابطة، ومباراتين في كأس الاتحاد.

وتوج تسيميكاس مع ليفربول بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، ولقبين لكأس الرابطة، بالإضافة إلى لقب درع المجتمع.

وتعاقد ليفربول مع المجري ميلوس كيركيز ظهير أيسر بورنموث خلال الميركاتو الصيفي، فيما يستمر أندي روبرتسون مع الفريق.

وبدأ كيركيز مواجهة كريستال بالاس أساسيا، قبل أن يحل روبرتسون بدلا منه في الدقيقة 84.

كما تكرر الأمر في لقاء بورنموث.

كوستاس تسيميكاس ليفربول روما
نرشح لكم
مدير ليفركوزن يلمح لفشل صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان الإعارات مستمرة.. سان جيرمان يرسل ريناتو سانشيز إلى اليونان تقرير: مانشستر يونايتد يقترب أكثر من ضم حارس أنتويرب تقرير: صعوبات تواجه صفقة انتقال الخنوس إلى كريستال بالاس بولونيا يضم جناح مارسيليا بعد اشتباكه مع رابيو سكاي: الكشف الطبي يهدد صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان كما كشف في الجول - القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع كهربا شبيبة القبائل يعيد زين الدين بلعيد إلى الجزائر
أخر الأخبار
الحارس الجديد في الطريق؟ أموريم يكشف سبب خروج أونانا من التشكيل للمرة الثانية 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فيريرا: نتعامل مع ضيق الوقت.. وسأكون قلقا في هذه الحالة 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(0) مانشستر يونايتد 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
افتتاح الملعب الجديد بزجاجة بيكفورد.. جريليش يعود للحياة في فوز إيفرتون على برايتون 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة 55 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
ضد ستراسبورج.. مصطفى محمد أساسي للمباراة الثانية على التوالي مع نانت ساعة | المحترفون
مدير ليفركوزن يلمح لفشل صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511933/تقرير-روما-يفاوض-ليفربول-من-أجل-ضم-مدافعه