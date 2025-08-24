تقرير: روما يفاوض ليفربول من أجل ضم مدافعه

أوضحت تقارير إيطاليا أن نادي روما يسعى لضم كوستاس تسيميكاس مدافع ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأصبح تسيميكاس خارج خطط أرني سلوت مع بداية الموسم مما جعله يبحث عن فريق جديد.

وأوضح نيكولو شيرا الصحفي الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات أن إدارة روما بدأت في التفاوض مع ليفربول من أجل ضم كوستاس تسيميكاس.

وأفاد أن روما يريد أن تتم الصفقة على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

واستبعد تسيميكاس من قائمة ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في درع المجتمع ثم مباراة بورنموث في افتتاح الدوري.

قبل أيام أوضحت صحيفة ذا تايمز أن اللاعب اليوناني تلقى عرضا من نوتنجهام فورست في وقت سابق من سوق الانتقالات.

اللاعب اليوناني صاحب الـ29 عاما انضم إلى ليفربول قادما من أولمبياكوس في صيف 2020.

وينتهي تعاقد تسيميكاس مع ليفربول في صيف 2027.

وخاض الظهير الأيسر اليوناني الموسم الماضي 18 مباراة في الدوري الإنجليزي صنع خلالهم هدفا وحيدا، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا صنع خلالهم هدفا وحيدا، و3 مباريات في كأس الرابطة، ومباراتين في كأس الاتحاد.

وتوج تسيميكاس مع ليفربول بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، ولقبين لكأس الرابطة، بالإضافة إلى لقب درع المجتمع.

وتعاقد ليفربول مع المجري ميلوس كيركيز ظهير أيسر بورنموث خلال الميركاتو الصيفي، فيما يستمر أندي روبرتسون مع الفريق.

وبدأ كيركيز مواجهة كريستال بالاس أساسيا، قبل أن يحل روبرتسون بدلا منه في الدقيقة 84.

كما تكرر الأمر في لقاء بورنموث.