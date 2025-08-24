سكاي: الكشف الطبي يهدد صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

فيكتور بونيفاس لاعب نيجيريا

ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن عاد إلى ألمانيا بعدما خضع للكشف الطبي مع ميلان.

وذلك في انتظار قرار الأطباء حول الفحوصات الذي خضع لها.

وأضاف التقرير أنه ربما تفشل الصفقة بسبب الكشف الطبي.

كما أفادت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت بأن ميلان ينوي الانسحاب من صفقة فيكتور بونيفاس ويتطلع إلى التعاقد مع مهاجمين جديدين.

وأوضح التقرير أن المهاجم النيجيري خضع لـ4 فحوصات طبية مختلفة في ميلانو، وكشفت الفحوصات أن ركبته اليمنى ليست سليمة بنسبة 100%

ووصل بونيفاس إلى إيطاليا يوم الجمعة لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للانتقال لميلان على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وكانت الشبكة قد ذكرت أن إدارة ميلان ستتخذ قرارها النهائي يوم الأحد.

وأجرى بونيفاس الكشف الطبي لكن هناك تخوف في ميلان بسبب إصابات اللاعب الموسم الماضي وإجراء جراحتين في الركبة في عامي 2019 و2020.

صاحب الـ 24 عاما خاض الموسم الماضي 27 مباراة في جميع المسابقات بسبب الإصابات وسجل 11 وصنع 2.

وينتظر مسؤولو ميلان قرار الأطباء النهائي لحسم قرار ضم بونيفاس.

ويفكر ميلان في ضم مهاجم آخر خاصة لأن بونيفاس سيغيب لمدة شهر بين منتصف ديسمبر وحتى منتصف يناير بسبب المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ويتمسك ميلان باستمرار المكسيكي سانتياجو خمينيز رغم التقارير التي تشير لإمكانية رحيله.

فيكتور بونيفاس ميلان باير ليفركوزن
