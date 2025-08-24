رومانو: دوناروما يوافق على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي.. ومفاوضات جارية بين الناديين

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

جيانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان

لا يزال مصير جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان غامضا بعد إعلان رحيله عن الفريق.

ولم يتم التوصل لاتفاق بين أي ناد وباريس سان جيرمان حتى الآن.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات، أن دوناروما قد منح مانشستر سيتي موافقته على الشروط الشخصية في التعاقد.

ويرغب دوناروما في الانضمام إلى الفريق تحت قيادة بيب جوارديولا هذا الصيف.

وأشار رومانو إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وكشف أن العرض الأولي من مانشستر سيتي سيكون بقيمة أقل من 50 مليو يورو.

وشدد رومانو على أن الصفقة لا تزال تعتمد على رحيل إيدرسون هذا الصيف في ظل اهتمام جالاتا سراي بضم الحارس البرازيلي.

وكان قد استبعد لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان حارس مرمى الفريق جيانلويجي دوناروما من القائمة المستدعاه لمواجهة توتنام في السوبر الأوروبي.

وكذلك غاب عن لقاء نانت في افتتاح الدوري الفرنسي.

وأفادت الصحيفة أن رحيل دوناروما من باريس سان جيرمان جاء بعد تدهور العلاقات بينهما بسبب الخلاف بشأن تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقارير الصحفية فإن باريس سان جيرمان سدد 40 مليون يورو من أجل ضم الحارس البالغ من العمر 23 عاما.

وحصد شوفالييه جائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي الموسم السابق.

