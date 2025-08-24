هيثم حسن: مواجهة ريال مدريد مجرد مباراة.. سنلعب بلا خوف

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 11:57

كتب : FilGoal

هيثم حسن - شاتورو الفرنسي

لا يخشى هيثم حسن جناح ريال أوفيدو مواجهة العملاق ريال مدريد مبكرا في الدوري الإسباني.

ويصطدم الفريق الصاعد حديثا للدوري الإسباني بريال مدريد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني يوم الأحد.

وقال هيثم حسن في تصريحات لجريدة أس: "مواجهة ريال مدريد؟ إنها مجرد مباراة، نعلم أن الفريق الملكي من أفضل الفرق في العالم، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولكن عندما تأهلنا للدوري الإسباني الممتاز، كنا نعلم أن كل جولة ستكون صعبة للغاية وأننا سنواجه الأفضل".

وأضاف "قد يكون الأمر مميزًا بسبب اسم الخصم، لكن بالنسبة لي شخصيًا، إنها مجرد مباراة".

وتابع "لا يوجد حلول سحرية نعدها لمواجهة ريال مدريد، عليك أن تلعب بلا خوف، وأن تكون متحدًا في الهجوم والدفاع، لأن غياب أحدهما سيقضي عليك".

وأكمل صاحب الأصول المصرية والتونسية "يجب أن تكون في قمة التركيز ضد هذه الفرق، لأن أي خطأ سيكون مكلفا".

وواصل"مواجهة ألفارو كاريراس ظهير ريال مدريد الجديد؟ لا أعرفه جيدًا، لكن إذا تعاقد معه ريال مدريد، فسيكون لاعبا رائعا".

وشدد "كنت أعلم أنه عند التأهل إلى الدوري الممتاز، سأواجه منافسين أقوى بكثير من منافسي الدرجة الثانية، لكنني لا أخشى مواجهته، ثقتي بنفسي كبيرة".

واستمر البالغ من العمر 23 عاما "كيليان مبابي؟ إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. ليس لديّ ما أقوله أكثر من ذلك".

وأتم "لكن الأمر لا يقتصر علي مبابي وحده، فريال مدريد يضم العديد من اللاعبين المميزين. علينا التركيز على الجميع".

وخسر ريال أوفيدو من فياريال في مباراة الجولة الأولى.

بينما فاز ريال مدريد على أوساسونا بالجولة نفسها.

ريال مدريد هيثم حسن ريال أوفيدو
