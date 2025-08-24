شيكابالا: يجب عدم تكرار خطأ زيزو مع حسام عبد المجيد.. والتعاقد مع المهدي غير صحيح لهذا لسبب

يرى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك السابق أن النادي عليه بيع حسام عبد المجيد وتحقيق الاستفادة المادية من ذلك حال رفض التجديد.

وكشف شيكابالا أن التعاقد مع المهدي سليمان خطأ بسبب عدم بيع أحد الثنائي محمد عواد أو محمد صبحي.

وقال محمود شيكابالا عبر قناة إم بي سي مصر 2: "التعاقد مع المهدي سليمان يجانبه الصواب والخطأ، لكن الخطأ هو تواجد ثنائي حراسة مرمى كبار ويجب رحيل أحدهم قبل التدعيم بالمهدي سليمان".

وشدد "طالما محمد صبحي يسير بشكل جيد ونفوز فسيستمر في التشكيل الأساسي، وسينتظر محمد عواد دوره".

وتابع شيكابالا "هناك مفاوضات مع حسام عبد المجيد للتجديد، وإذا لم تكن لديه رغبة يجب على الزمالك بيعه وعدم الانتظار وتكرار خطأ زيزو".

وأوضح "كان يجب بيع زيزو والاستفادة المالية من بيعه لتقوية الفريق بصفقات جديدة حتى وإذا كان سينضم للأهلي بعد ذلك".

وكشف شيكابالا "عقدت جلسة أنا ومحمد عبد الشافي مع حسين لبيب في جود آخرين، وكان رأيي هو بيع زيزو والاستفادة من قيمة بيعه لأنه كانت ستحدث مشكلة في غرفة الملابس إذا جدد بمنح اللاعب رقم كبير في مقابل انتظار اللاعبين لأكثر من 4 أشهر دون مستحقات".

واختتم شيكابالا تصريحاته "جوزيه جوميز أيضا أبلغهم بنفس الرأي وأنه لن يطلب بديلا له".

ويتقاسم الزمالك صدارة ترتيب الموسم الحالي من الدوري مع المصري البورسعيدي ولكل منهما 7 نقاط بعد مرور 3 جولات.

وأعلن شيكابالا اعتزاله كرة القدم بعمر 39 عاما بعدما قاد الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر في الموسم المنصرم، إذ يعد الأكثر تتويجا في تاريخ الأبيض برصيد 18 لقبا.

وبدأ شيكابالا مسيرته مع الزمالك في 1996 بعدما انضم من ناشئين أسوان وتم تصعيده للفريق الأول في 2002.

وخرج شيكابالا في تجربة احترافية لباوك اليوناني ثم عاد مجددا في 2006 وحتى 2014 وخرج معارا للوصل الإماراتي ثم احترف في سبورتنج لشبونة البرتغالي.

عاد مجددا للزمالك وأعير للإسماعيلي والرائد وأبولون ومنذ 2019 استمر حتى قيادة الزمالك للتنويج بلقب كأس مصر 2025 على حساب بيراميدز بتسديدة الركلة الحاسمة الأخيرة.

ورفع شيكابالا صاحب الـ 39 عاما رصيده لـ 19 لقبا متنوعا مع الزمالك كأكثر لاعب تتويجا بقميص الأبيض عبر تاريخه.

قائد الأبيض البالغ 39 عاما خاض ما يزيد عن 400 مباراة بقميص الفريق سجل خلالها 74 هدفا محتلا المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.