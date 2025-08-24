رائعة الكوري.. سون ومولر يفتتحان أهدافهما بالدوري الأمريكي

افتتح الثنائي سون هيونج مين وتوماس مولر أهدافهما في الدوري الأمريكي بعد الانضمام هذا الشهر.

وكان سون قد انضم إلى صفوف فريق لوس أنجلوس، بينما انضم الألماني توماس مولر لفريق فانكوفر وايتكابس.

ونجح سون في تسجيل أول أهدافه بقميص لوس أنجلوس في الدقيقة السادسة بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة.

وانتهت المباراة بتعادل لوس أنجلوس أمام دالاس بهدف لكل منهما.

ورفع لوس أنجلوس رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب القسم الغربي بفارق 12 نقطة عن سان دييجو المتصدر.

ويتبقى 3 مباريات مؤجلة لفريق لوس أنجلوس بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

انضم سون، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى توتنهام هوتسبير في أغسطس 2015 ليصبح واحدا من أهم لاعبي النادي

خاض اللاعب الكوري الجنوبي الدولي 454 مباراة مع توتنام، مسجلاً 173 هدفًا، وهو خامس أعلى رصيد في تاريخ النادي.

وتولى سون قيادة الفريق عام 2023، بعد رحيل هاري كين.

فاز سون بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم عام 2020 عن هدفه الفردي الاستثنائي ضد بيرنلي.

كما فاز في موسم 2021 - 2022، بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، مُسجلاً 23 هدفاً.

مولر يخطف 3 نقاط

أما توماس مولر فخطف 3 نقاط لصالح فريق فانكوفر بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضد سان لويس.

وسجل مولر هدف فريقه في الثواني الأخيرة من المباراة بالدقيقة 104 من ركلة جزاء.

ورفع فانكوفر رصيده إلى 49 نقطة بالمركز الثالث من جدول ترتيب القسم الغربي من الدوري الأمريكي.

ويستمر تعاقد مولر مع فانكوفر حتى نهاية عام 2026.

وانضم مولر إلى فانكوفر بعد مسيرة 17 عاما مع بايرن ميونيخ توج خلال بـ33 لقبا (13 بطولة الدوري الألماني - 8 ألقاب كأس السوبر الألماني - 6 ألقاب في كأس ألمانيا - لقبين في دوري أبطال أوروبا - كأس السوبر الأوروبي مرتين - كأس العالم للأندية مرتين).

وعلى الصعيد الدولي، خاض مولر 131 مباراة دولية، وسجل 45 هدفًا، وقدّم 41 تمريرة حاسمة مع ألمانيا، ولعب دورًا حاسمًا في فوزها بكأس العالم 2014.

كما فاز مولر بجائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب شاب في كأس العالم 2010، بالإضافة إلى جائزتي الحذاء الفضي والكرة الفضية في كأس العالم 2014.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي.

