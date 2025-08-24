وكيله: إدارة اتحاد جدة تحاول حماية نفسها بحيلة في ملف تجديد كانتي

يرى عبد الكريم دويس وكيل أعمال الفرنسي نجولو كانتي لاعب اتحاد جدة، أن إدارة النادي تسعى لحماية نفسها من غضب الجماهير بحيلة في ملف تجديد تعاقد اللاعب.

وكان كانتي قد انضم إلى اتحاد جدة في صيف 2023 ويرتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

وقال عبد الكريم دويس وكيل كانتي لصحيفة الرياضية: "فتحت ملف تجديد عقد كانتي مع مسؤولي الاتحاد وهذه خطوة طبيعية".

وأوضح "يأتي ذلك لأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم، وعادة أي محاولات للتجديد أو التفاوض تتم قبل نهايته بعام واحد".

وكشف وكيل كانتي "مسؤولو نادي الاتحاد يحاولون حماية أنفسهم من ردة الفعل، لأنهم يعلمون تماما أن الجماهير إذا عرفت طريقة إدارتهم ملف كانتي فلن تكون سعيدة أبدا".

واختتم وكيل كانتي تصريحاته "الإدارة تلعب لعبة ما ويبدو أنها حيلة لحماية أنفسهم أمام الجماهير".

وكان كانتي قد ساهم في تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي مرتين كما حصد كأس الملك ليتوج الفريق بالثنائية المحلية الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن إدارة اتحاد جدة تستهدف دعم استقرار الفريق وتضع ملف تجديد كانتي ضمن أبرز الملفات التي سيتم حسمها.

وخاض كانتي 31 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي وساهم في 7 أهداف.

ونجح لاعب الوسط الفرنسي في تسجيل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

بينما شارك في كأس الملك بأربع مباريات ونجح في صناعة هدف.

