الظهور الأول.. وسام أبو علي يشارك بديلا في خسارة كولمبوس كرو بالدوري الأمريكي

ظهر وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق مع كولمبوس كرو فريقه الجديد لأول مرة منذ انتقاله.

وشارك وسام بديلا في خسارة كولمبوس كرو أمام نيو إنجلاند بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وشارك أبو علي في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وسجل كولمبوس كرو هدفه في الدقيقة 71 بكرة مشتركة بين وسام وجازداج الذي سدد الكرة قبل وسام داخل المرمى.

وتجمد رصيد كولمبوس كرو عند 45 نقطة في المركز السادس من 27 مباراة خاضهم الفريق.

ولم يذق كولمبوس كرو طعم الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري إذ خسر مرتين وتعادل في مناسبة.

ويحل كولمبوس كرو ضيفا على نيو يورك ريد بولز فجر يوم الأحد المقبل 31 من شهر أغسطس.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.