الظهور الأول.. وسام أبو علي يشارك بديلا في خسارة كولمبوس كرو بالدوري الأمريكي

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 10:34

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - كولمبوس كرو

ظهر وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق مع كولمبوس كرو فريقه الجديد لأول مرة منذ انتقاله.

وسام أبو علي

النادي : كولومبوس كرو

كولومبوس كرو

وشارك وسام بديلا في خسارة كولمبوس كرو أمام نيو إنجلاند بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وشارك أبو علي في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وسجل كولمبوس كرو هدفه في الدقيقة 71 بكرة مشتركة بين وسام وجازداج الذي سدد الكرة قبل وسام داخل المرمى.

أخبار متعلقة:
وسام: اخترت كولومبوس كرو للفوز بالألقاب.. ولا تهمني الأهداف بقدر الفوز كولومبوس كرو الأمريكي يعلن وصول وسام أبو علي "وسام في طريقه".. كولمبوس كرو يعلن سفر أبو علي إلى أمريكا الأعلى في فريقه.. تقرير دنماركي يكشف راتب وسام أبو علي مع كولومبوس كرو

وتجمد رصيد كولمبوس كرو عند 45 نقطة في المركز السادس من 27 مباراة خاضهم الفريق.

ولم يذق كولمبوس كرو طعم الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري إذ خسر مرتين وتعادل في مناسبة.

ويحل كولمبوس كرو ضيفا على نيو يورك ريد بولز فجر يوم الأحد المقبل 31 من شهر أغسطس.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

الدوري الأمريكي وسام أبو علي كولمبوس كرو
نرشح لكم
رائعة الكوري.. سون ومولر يفتتحان أهدافهما بالدوري الأمريكي في غياب ميسي وتشكيل أغلبه من البدلاء.. إنتر ميامي يتعثر أمام دي سي يونايتد بقيادة فايلر حدثان نادران لمنتخب الأرجنتين في 2025 استعدادا لكأس العالم تقرير: ليس فينيسيوس فقط.. أنشيلوتي يستبعد رودريجو من قائمة البرازيل ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026 "القبض على أكثر من 300 مشجع".. إلغاء مواجهة إنديبندينتي وأونفيرسيداد التشيلي بسبب الشغب في غياب ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي لنصف نهائي كأس الدوريات بالتغلب على تايجرز أونال ذا أثليتك: الدوري الأمريكي يوافق على رفع علم فلسطين في مدرجات كولومبوس بسبب وسام
أخر الأخبار
بولونيا يضم جناح مارسيليا بعد اشتباكه مع رابيو 4 دقيقة | ميركاتو
خدمة في الجول - فتح حجز مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري 35 دقيقة | الدوري المصري
أهلي جدة يوزع مكافأة السوبر السعودي كاملة على لاعبيه 47 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: مزراوي لن يكون جاهزا لمباراتي المغرب ضد النيجر وزامبيا 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: روما يفاوض ليفربول من أجل ضم مدافعه ساعة | ميركاتو
سكاي: الكشف الطبي يهدد صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان ساعة | ميركاتو
رومانو: دوناروما يوافق على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي.. ومفاوضات جارية بين الناديين ساعة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن: مواجهة ريال مدريد مجرد مباراة.. سنلعب بلا خوف ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511925/الظهور-الأول-وسام-أبو-علي-يشارك-بديلا-في-خسارة-كولمبوس-كرو-بالدوري-الأمريكي