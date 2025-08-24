في غياب ميسي وتشكيل أغلبه من البدلاء.. إنتر ميامي يتعثر أمام دي سي يونايتد بقيادة فايلر

تعثر إنتر ميامي في الدوري الأمريكي بالتعادل أمام دي سي يونايتد الذي يقوده السويسري رينيه فايلر.

وشهدت المباراة استمرار غياب ليونيل ميسي بسبب الإصابة بجانب غياب خوردي ألبا.

ولعب خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي بتشكيل أغلبه من البدلاء، إذ شارك الثلاثي سيرجيو بوسكيتس ورودريجو دي باول ولويس سواريز في الشوط الثاني.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق نتيجة المباراة ليفقد إنتر ميامي نقطتين في سباق الصدارة.

وارتفع رصيد إنتر ميامي عند 46 نقطة في المركز الخامس وبفارق 8 نقاط عن فيلاديلفيا يونيون متصدر الترتيب.

ويتبقى 3 مباريات مؤجلة لصالح إنتر ميامي في الدوري الأمريكي بسبب خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية.

أما دي سي يونايتد الذي يقوده فايلر فيتذيل ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي برصيد 21 نقطة.

ويواجه إنتر ميامي فريق أورلاندو سيتي مساء فجر الخميس المقبل ضمن منافسات نصف نهائي كأس الدوريات بين الفرق الأمريكية والمكسيكية.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة في الدوري الأمريكي أمام تشارلوت في الثانية والنصف من فجر يوم الأحد 14 سبتمبر المقبل.