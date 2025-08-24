مواعيد مباريات الأحد 24 أغسطس 2025.. ثلاث مواجهات بالدوري وريال مدريد ضد أوفييدو

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 10:10

كتب : FilGoal

جون إيبوكا - الاتحاد السكندري

يشهد اليوم الأحد الموافق 24 من شهرأغسطس 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

وتنطلق مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاث مباريات اليوم الأحد.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يستضيف الاتحاد السكندري فريق البنك الأهلي في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من المسابقة على استاد الإسكندرية.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يحل الإسماعيلي ضيفا على طلائع الجيش في تمام التاسعة مساء على استاد جهاز الرياضة العسكري ويذاع عبر قناة أون سبورت 1.

وأخيرا يستضيف إنبي فريق الجونة في نفس التوقيت بالتاسعة مساء على استاد بتروسبورت وتذاع عبر قناة أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على فولام ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وتقام المباراة في السادسة والنصف مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على ريال أوفييدو ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وتقام المباراة في العاشرة والنصف مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف يوفنتوس فريق بارما في الجولة الافتتاحية من الدوري.

وتقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساء.

المحترفون

يحل فريق نانت بقيادة مصطفى محمد ضيفا على ستراسبورج ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة في السادسة والربع مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 2.

دوري السيدات

ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري للسيدات بإقامة الجولة الأولى.

وتقام كافة المباريات في الرابعة والنصف من عصر اليوم.

ويلعب مسار حامل اللقب أمام فريق رع، بينما يحل الأهلي ضيفا على بالم هيلز.

بينما بيراميدز يواجه الطيران، ويحل الزمالك ضيفا على إس إيه كيه.

كرة طائرة

يواجه منتخب مصر للسيدات نظيره منتخب هولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم.

وتقام المباراة في تمام الواحدة ظهرا.

الدوري المصري الاتحاد السكندري
