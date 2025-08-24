القائم بأعمال رئيس الاتحاد لـ في الجول: سنتظلم ضد إيقاف سامي وسنشكو لجنة الحكام

أعلن محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري عن موقف النادي من قرار إيقاف المدير الفني أحمد سامي.

وقال سلامة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سنتقدم بتظلم لرابطة الأندية ضد قرار لجنة المسابقات بإيقاف أحمد سامي مدرب الفريق لـ 3 مباريات".

وأوضح "كذلك سنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد لجنة الحكام بسبب التعنت الواضح من الحكم ضد الجهاز الفني".

وكانت لجنة المسابقات قد قررت معاقبة أحمد سامي بالإيقاف لـ 3 مباريات وغرامة قدرها 20 ألف جنيه بعد مباراة الإسماعيلي.

وفاز الاتحاد على الإسماعيلي بهدف دون رد.

وجاءت عقوبات المباراة على النحو التالي:

منع أحمد سامي المدير الفني لـ الاتحاد من مرافقة الفريق 3 مباريات، وتغريمه 20,000 جنيه؛ وذلك بسبب محاولة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه.

إيقاف عبد الله جمال لاعب الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتغريمه 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف أحمد العجوز المدرب العام لفريق الإسماعيلي مباراة واحدة، وتغريمه 10,000 جنيه؛ وذلك للطرد. وتغريمه 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الدخول لأرض الملعب للاعتراض.

إيقاف عمرو جمعة لاعب الاتحاد مباراة واحدة، وتغريمه 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.