القائم بأعمال رئيس الاتحاد لـ في الجول: سنتظلم ضد إيقاف سامي وسنشكو لجنة الحكام

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 01:25

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أعلن محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري عن موقف النادي من قرار إيقاف المدير الفني أحمد سامي.

وقال سلامة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سنتقدم بتظلم لرابطة الأندية ضد قرار لجنة المسابقات بإيقاف أحمد سامي مدرب الفريق لـ 3 مباريات".

وأوضح "كذلك سنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد لجنة الحكام بسبب التعنت الواضح من الحكم ضد الجهاز الفني".

أخبار متعلقة:
عقوبات الجولة الثالثة.. تغريم الزمالك وإيقاف سامي 3 مباريات الاتحاد السكندري لـ في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد

وكانت لجنة المسابقات قد قررت معاقبة أحمد سامي بالإيقاف لـ 3 مباريات وغرامة قدرها 20 ألف جنيه بعد مباراة الإسماعيلي.

وفاز الاتحاد على الإسماعيلي بهدف دون رد.

وجاءت عقوبات المباراة على النحو التالي:

منع أحمد سامي المدير الفني لـ الاتحاد من مرافقة الفريق 3 مباريات، وتغريمه 20,000 جنيه؛ وذلك بسبب محاولة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه.

إيقاف عبد الله جمال لاعب الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتغريمه 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف أحمد العجوز المدرب العام لفريق الإسماعيلي مباراة واحدة، وتغريمه 10,000 جنيه؛ وذلك للطرد. وتغريمه 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الدخول لأرض الملعب للاعتراض.

إيقاف عمرو جمعة لاعب الاتحاد مباراة واحدة، وتغريمه 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

الاتحاد السكندري الدوري المصري أحمد سامي محمد أحمد سلامة
نرشح لكم
أمين عمر حكم مباراة الأهلي أمام غزل المحلة شيكابالا: لو دربت الزمالك سيحاربوني.. و"2 لاعيبة شيشوا" قبل خوض نهائي صنداونز شيكابالا: سأكون سعيدا لو حقق الزمالك المركز الثاني من أجل دوري أبطال إفريقيا خبر في الجول - طاقم تحكيم إسباني يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الجول يكشف تفاصيل تصوير فيديو إمام عاشور في التتش.. وسبب ظهور قميص المحلة عقوبات الجولة الثالثة.. تغريم الزمالك وإيقاف سامي 3 مباريات تغيير جديد.. إقامة مباراة المصري ضد كهرباء الإسماعيلية في استاد السويس الجديد كاف يعدل موعد مباراتي بيراميدز ضد الجيش الرواندي بسبب كأس إنتركونتيننتال
أخر الأخبار
أمين عمر حكم مباراة الأهلي أمام غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
القائم بأعمال رئيس الاتحاد لـ في الجول: سنتظلم ضد إيقاف سامي وسنشكو لجنة الحكام ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: لو دربت الزمالك سيحاربوني.. و"2 لاعيبة شيشوا" قبل خوض نهائي صنداونز ساعة | الكرة المصرية
يعشق الـ 2-0.. برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي بطريقته المفضلة 2 ساعة | الدوري الإسباني
شيكابالا: سأكون سعيدا لو حقق الزمالك المركز الثاني من أجل دوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا للمحليين - السودان المتصدر الوحيد في نصف النهائي.. ونهائي عربي محتمل 2 ساعة | الوطن العربي
في المباراة الـ 600 للمدرب.. ويسلي يفتتح مسيرته مع روما بحسم الفوز على بولونيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مقصية رائعة تسقط ميلان أمام كريمونيسي في الجولة الأولى 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511921/القائم-بأعمال-رئيس-الاتحاد-لـ-في-الجول-سنتظلم-ضد-إيقاف-سامي-وسنشكو-لجنة-الحكام