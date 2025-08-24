الاتحاد السكندري لـ في الجول: سنتظلم ضد إيقاف سامي وسنشكو لجنة الحكام

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 01:25

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أعلن محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري عن موقف النادي من قرار إيقاف المدير الفني أحمد سامي.

وقال سلامة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سنتقدم بتظلم لرابطة الأندية ضد قرار لجنة المسابقات بإيقاف أحمد سامي مدرب الفريق لـ 3 مباريات".

وأوضح "كذلك سنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد لجنة الحكام بسبب التعنت الواضح من الحكم ضد الجهاز الفني".

أخبار متعلقة:
عقوبات الجولة الثالثة.. تغريم الزمالك وإيقاف سامي 3 مباريات الاتحاد السكندري لـ في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد

وكانت لجنة المسابقات قد قررت معاقبة أحمد سامي بالإيقاف لـ 3 مباريات وغرامة قدرها 20 ألف جنيه بعد مباراة الإسماعيلي.

وفاز الاتحاد على الإسماعيلي بهدف دون رد.

وجاءت عقوبات المباراة على النحو التالي:

منع أحمد سامي المدير الفني لـ الاتحاد من مرافقة الفريق 3 مباريات، وتغريمه 20,000 جنيه؛ وذلك بسبب محاولة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه.

إيقاف عبد الله جمال لاعب الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتغريمه 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف أحمد العجوز المدرب العام لفريق الإسماعيلي مباراة واحدة، وتغريمه 10,000 جنيه؛ وذلك للطرد. وتغريمه 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الدخول لأرض الملعب للاعتراض.

إيقاف عمرو جمعة لاعب الاتحاد مباراة واحدة، وتغريمه 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

الاتحاد السكندري الدوري المصري محمد أحمد سلامة أحمد سامي
نرشح لكم
شيكابالا: يجب عدم تكرار خطأ زيزو مع حسام عبد المجيد.. والتعاقد مع المهدي غير صحيح لهذا لسبب مواعيد مباريات الأحد 24 أغسطس 2025.. ثلاث مواجهات بالدوري وريال مدريد ضد أوفييدو أمين عمر حكم مباراة الأهلي أمام غزل المحلة شيكابالا: لو دربت الزمالك سيحاربوني.. و"2 لاعيبة شيشوا" قبل خوض نهائي صنداونز شيكابالا: سأكون سعيدا لو حقق الزمالك المركز الثاني من أجل دوري أبطال إفريقيا خبر في الجول - طاقم تحكيم إسباني يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الجول يكشف تفاصيل تصوير فيديو إمام عاشور في التتش.. وسبب ظهور قميص المحلة عقوبات الجولة الثالثة.. تغريم الزمالك وإيقاف سامي 3 مباريات
أخر الأخبار
شيكابالا: يجب عدم تكرار خطأ زيزو مع حسام عبد المجيد.. والتعاقد مع المهدي غير صحيح لهذا لسبب 22 دقيقة | الدوري المصري
رائعة الكوري.. سون ومولر يفتتحان أهدافهما بالدوري الأمريكي 52 دقيقة | أمريكا
تقييم مرموش أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله: إدارة اتحاد جدة تحاول حماية نفسها بحيلة في ملف تجديد كانتي ساعة | سعودي في الجول
الظهور الأول.. وسام أبو علي يشارك بديلا في خسارة كولمبوس كرو بالدوري الأمريكي ساعة | أمريكا
في غياب ميسي وتشكيل أغلبه من البدلاء.. إنتر ميامي يتعثر أمام دي سي يونايتد بقيادة فايلر ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الأحد 24 أغسطس 2025.. ثلاث مواجهات بالدوري وريال مدريد ضد أوفييدو ساعة | الدوري المصري
أمين عمر حكم مباراة الأهلي أمام غزل المحلة 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511921/الاتحاد-السكندري-لـ-في-الجول-سنتظلم-ضد-إيقاف-سامي-وسنشكو-لجنة-الحكام