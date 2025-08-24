شيكابالا: لو دربت الزمالك سيحاربوني.. و"2 لاعيبة شيشوا" قبل خوض نهائي صنداونز

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق عن عدم اتجاهه للتدريب عقب اعتزاله كرة القدم.

كما فجر قائد الزمالك السابق عن مفاجأة كبرى بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 ضد صنداونز الجنوب إفريقي.

وقال شيكابالا نجم الزمالك السابق عبر "ام بي سي مصر 2": "كنت أتمنى خوض تجربة التدريب وتدريب الزمالك كان بالطبع أول شيئ سأفكر به ولكن الأشخاص داخل النادي لن يتركوني أعمل وسيحاربوني".

وأضاف "نعم لدي ظهير جماهيري ولكن ليس داخل النادي. كان هناك من يقوم بتسريب الأخبار المغلوطة عني للصحفيين، بالإضافة إلى أني لا أصمت أمام التصرفات الخاطئة".

وفجر شيكابالا مفاجاة فيما يتعلق بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 ضد صنداونز قائلا: "كنت أتمنى الفوز بدوري الأبطال مع الزمالك.. ولكن في نهائي 2016 ضد صنداونز كان معنا 14 لاعبا فقط منهم 2 "كانوا بيشيشوا" في الغرفة.. "بطولة ايه اللي هناخدها بالشكل ده"؟.

وخسر الزمالك نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد صنداونز 3-1 بمجموع المباراتين، بعدما خسر ذهابا 3-0 وفاز إيابا بهدف دون رد.

ووصف شيكابالا المدرب الكولومبي خوان أوسوريو بأنه افضل مدرب تولى مهمة تدريب الزمالك ولكنه كاني يعاني من مشاكل غير فنية.

كما أثني نجم الزمالك الزمالك السابق على البرازيلي جوان ألفينا القادم لصفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأعلن شيكابالا اعتزاله كرة القدم بعمر 39 عاما بعدما قاد الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر في الموسم المنصرم، إذ يعد الأكثر تتويجا في تاريخ الأبيض برصيد 18 لقبا.

