يعشق الـ 2-0.. برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي بطريقته المفضلة

تغلب برشلونة على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وتقدم ليفانتي بهدفين دون رد بنهاية الشوط الأول، قبل أن يعود برشلونة ويفوز في الشوط الثاني.

هذا السيناريو تكرر 3 مرات في الموسم الماضي، حيث تقدم أتليتكو مدريد وسيلتا فيجو وريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-0.

ولكن النتيجة النهائية كانت فوز برشلونة على أتلتيكو 4-2، وعلى سيلتا 4-3، وعلى ريال مدريد 4-3 أيضا.

وتقدم لويس موراليس لليفانتي في الدقيقة 8 ولكن الراية أوقفته سريعا.

وفي الدقيقة 15 تلقى جوان جارسيا حارس برشلونة الجديد أول هدف في شباكه، بتوقيع إيفان روميرو بعد مراوغة باو كوبارسي.

وسدد فيران توريس في الدقيقة 38 ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

وتعرض برشلونة لركلة جزاء بسبب لمسة يد على أليخاندرو بالدي، سجل منها موراليس الهدف الثاني في الدقيقة 7 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ومع بداية الشوط الثاني أتى داني أولمو وجافي بدلا من ماركوس راشفورد ومارك كاسادو.

وبدأت العودة بهدف بيدري في الدقيقة 49 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة.

وفي الدقيقة 52 سجل فيران توريس هدف التعادل بلمسة واحدة بعد العرضية من رافينيا.

وأتى أندرياس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي بدلا من رونالد أراوخو وأليخاندرو بالدي في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 85 أتى جول كوندي بدلا من إريك جارسيا.

وأخيرا في الدقيقة 91 اكتملت العودة بالنيران الصديقة، بعد عرضية من يامال حولها أوناي إلجيازابال بالخطأ في شباكه.

وبذلك يحتل برشلونة الصدارة برصيد 6 نقاط، وبفارق 4 أهداف حتى الآن.

وفاز برشلونة في الجولة الأولى على ريال مايوركا 3-0.

أما ليفانتي فتلقى الخسارة الثانية على التوالي، بعد تعثره أمام ألافيس بنتيجة 2-1.