شيكابالا: سأكون سعيدا لو حقق الزمالك المركز الثاني من أجل دوري أبطال إفريقيا

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 00:40

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك

شدد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق على أهمية عودة فريقه للمشاركة في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب الزمالك عن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2021-2022.

وقال شيكابالا نجم الزمالك السابق عبر "ام بي سي مصر 2": "الفريق الحالي للزمالك أقوى من الموسم الماضي، لكن بشكل شخصي هكون مبسوط لو حققوا المركز الثاني لأننا في مرحله بناء فريق".

أخبار متعلقة:
شيكابالا ينعي وفاة رزاق أوموتويوسي شيكابالا يناشد السيسي بالتدخل لحل أزمة سحب أرض نادي الزمالك في أكتوبر "نؤمن بالانتصار بوجودكم".. رسالة من شيكابالا لجماهير الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون أحمد شريف: شيكابالا كان لاعبا خرافيا.. وجون إدوارد سبب رئيسي لانضمامي لـ الزمالك

وأضاف "من المهم التركيز على تحقيق هدف واحد وهو عودة الزمالك للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا من جديد".

ويتقاسم الزمالك صدارة ترتيب الموسم الحالي من الدوري مع المصري البورسعيدي ولكل منهما 7 نقاط بعد مرور 3 جولات.

وأعلن شيكابالا اعتزاله كرة القدم بعمر 39 عاما بعدما قاد الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر في الموسم المنصرم، إذ يعد الأكثر تتويجا في تاريخ الأبيض برصيد 18 لقبا.

وبدأ شيكابالا مسيرته مع الزمالك في 1996 بعدما انضم من ناشئين أسوان وتم تصعيده للفريق الأول في 2002.

وخرج شيكابالا في تجربة احترافية لباوك اليوناني ثم عاد مجددا في 2006 وحتى 2014 وخرج معارا للوصل الإماراتي ثم احترف في سبورتنج لشبونة البرتغالي.

عاد مجددا للزمالك وأعير للإسماعيلي والرائد وأبولون ومنذ 2019 استمر حتى قيادة الزمالك للتنويج بلقب كأس مصر 2025 على حساب بيراميدز بتسديدة الركلة الحاسمة الأخيرة.

ورفع شيكابالا صاحب الـ 39 عاما رصيده لـ 19 لقبا متنوعا مع الزمالك كأكثر لاعب تتويجا بقميص الأبيض عبر تاريخه.

قائد الأبيض البالغ 39 عاما خاض ما يزيد عن 400 مباراة بقميص الفريق سجل خلالها 74 هدفا محتلا المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.

وجاءت ألقاب شيكابالا مع الزمالك

4 ألقاب دوري مصري 2002-03 و2003-04 و2020-21 و2021-22.

6 ألقاب لكأس مصر 2007-08 و2012-13 و2015-16 و2018-19 و2020-21 و2024-25.

لقبان للسوبر المصري 2017 و2020.

لقب الكونفدرالية 2023-24.

3 ألقاب للسوبر الإفريقي في 2003 و2020 و2024.

وحق لقب السوبر المصري السعودي في 2003 والبطولة العربية في نفس العام.

وأيضا فاز بجائزة هداف الدوري المصري موسم 2010-11 بالتساوي مع أحمد عبد الظاهربرصيد 13 هدفا.

وحقق مع منتخب مصر لقب كأس أمم إفريقيا 2010 وشارك في كأس العالم 2018، وارتدى قميص منتخب مصر في 32 مباراة.

شيكابالا الزمالك
نرشح لكم
أمين عمر حكم مباراة الأهلي أمام غزل المحلة القائم بأعمال رئيس الاتحاد لـ في الجول: سنتظلم ضد إيقاف سامي وسنشكو لجنة الحكام شيكابالا: لو دربت الزمالك سيحاربوني.. و"2 لاعيبة شيشوا" قبل خوض نهائي صنداونز دوري المحترفين - ثلاثية مكررة تمنح أبو قير الصدارة.. وتعادلات مثيرة في ختام الجولة الأولى خبر في الجول - طاقم تحكيم إسباني يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الجول يكشف تفاصيل تصوير فيديو إمام عاشور في التتش.. وسبب ظهور قميص المحلة عقوبات الجولة الثالثة.. تغريم الزمالك وإيقاف سامي 3 مباريات تغيير جديد.. إقامة مباراة المصري ضد كهرباء الإسماعيلية في استاد السويس الجديد
أخر الأخبار
أمين عمر حكم مباراة الأهلي أمام غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
القائم بأعمال رئيس الاتحاد لـ في الجول: سنتظلم ضد إيقاف سامي وسنشكو لجنة الحكام ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: لو دربت الزمالك سيحاربوني.. و"2 لاعيبة شيشوا" قبل خوض نهائي صنداونز ساعة | الكرة المصرية
يعشق الـ 2-0.. برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي بطريقته المفضلة 2 ساعة | الدوري الإسباني
شيكابالا: سأكون سعيدا لو حقق الزمالك المركز الثاني من أجل دوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا للمحليين - السودان المتصدر الوحيد في نصف النهائي.. ونهائي عربي محتمل 2 ساعة | الوطن العربي
في المباراة الـ 600 للمدرب.. ويسلي يفتتح مسيرته مع روما بحسم الفوز على بولونيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مقصية رائعة تسقط ميلان أمام كريمونيسي في الجولة الأولى 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511918/شيكابالا-سأكون-سعيدا-لو-حقق-الزمالك-المركز-الثاني-من-أجل-دوري-أبطال-إفريقيا