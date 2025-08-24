شيكابالا: سأكون سعيدا لو حقق الزمالك المركز الثاني من أجل دوري أبطال إفريقيا

شدد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق على أهمية عودة فريقه للمشاركة في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب الزمالك عن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2021-2022.

وقال شيكابالا نجم الزمالك السابق عبر "ام بي سي مصر 2": "الفريق الحالي للزمالك أقوى من الموسم الماضي، لكن بشكل شخصي هكون مبسوط لو حققوا المركز الثاني لأننا في مرحله بناء فريق".

وأضاف "من المهم التركيز على تحقيق هدف واحد وهو عودة الزمالك للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا من جديد".

ويتقاسم الزمالك صدارة ترتيب الموسم الحالي من الدوري مع المصري البورسعيدي ولكل منهما 7 نقاط بعد مرور 3 جولات.

وأعلن شيكابالا اعتزاله كرة القدم بعمر 39 عاما بعدما قاد الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر في الموسم المنصرم، إذ يعد الأكثر تتويجا في تاريخ الأبيض برصيد 18 لقبا.

وبدأ شيكابالا مسيرته مع الزمالك في 1996 بعدما انضم من ناشئين أسوان وتم تصعيده للفريق الأول في 2002.

وخرج شيكابالا في تجربة احترافية لباوك اليوناني ثم عاد مجددا في 2006 وحتى 2014 وخرج معارا للوصل الإماراتي ثم احترف في سبورتنج لشبونة البرتغالي.

عاد مجددا للزمالك وأعير للإسماعيلي والرائد وأبولون ومنذ 2019 استمر حتى قيادة الزمالك للتنويج بلقب كأس مصر 2025 على حساب بيراميدز بتسديدة الركلة الحاسمة الأخيرة.

ورفع شيكابالا صاحب الـ 39 عاما رصيده لـ 19 لقبا متنوعا مع الزمالك كأكثر لاعب تتويجا بقميص الأبيض عبر تاريخه.

قائد الأبيض البالغ 39 عاما خاض ما يزيد عن 400 مباراة بقميص الفريق سجل خلالها 74 هدفا محتلا المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.

وجاءت ألقاب شيكابالا مع الزمالك

4 ألقاب دوري مصري 2002-03 و2003-04 و2020-21 و2021-22.

6 ألقاب لكأس مصر 2007-08 و2012-13 و2015-16 و2018-19 و2020-21 و2024-25.

لقبان للسوبر المصري 2017 و2020.

لقب الكونفدرالية 2023-24.

3 ألقاب للسوبر الإفريقي في 2003 و2020 و2024.

وحق لقب السوبر المصري السعودي في 2003 والبطولة العربية في نفس العام.

وأيضا فاز بجائزة هداف الدوري المصري موسم 2010-11 بالتساوي مع أحمد عبد الظاهربرصيد 13 هدفا.

وحقق مع منتخب مصر لقب كأس أمم إفريقيا 2010 وشارك في كأس العالم 2018، وارتدى قميص منتخب مصر في 32 مباراة.