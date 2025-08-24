في المباراة الـ 600 للمدرب.. ويسلي يفتتح مسيرته مع روما بحسم الفوز على بولونيا
الأحد، 24 أغسطس 2025 - 00:24
كتب : FilGoal
افتتح روما منافساته في الدوري الإيطالي بالفوز على بولونيا بهدف دون رد.
جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولمبيكو ضمن منافسات الجولة الأولى.
هدف الفوز سجله ويسلي فرانكا في الدقيقة 53.
وكانت هذه المباراة هي المباراة رقم 600 في مسيرة المدرب جيان بييرو جاسبيريني في الدوري الإيطالي.
وانضم الجناح ويسلي إلى صفوف الذئاب قادما من فلامنجو في الصيف.
شهدت أيضا المباراة مشاركة إيفان فيرجسون المهاجم الوافد من برايتون بصفة أساسية، قبل خروجه ونزول أرتيم دوفبيك في الدقيقة 74.
الفوز وضع روما في المركز الثالث مؤقتا، بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر وحامل اللقب، وكريمونيسي الثاني حتى الآن.
وفاز نابولي على ساسولو 2-0، بينما فجر كريمونيسي مفاجأة مبكرة وهزم ميلان 2-1 في سان سيرو.
