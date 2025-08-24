مقصية رائعة تسقط ميلان أمام كريمونيسي في الجولة الأولى

سقط ميلان في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي على ملعبه سان سيرو.

جاء ذلك على يد كريمونيسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتقدم فيديريكو باشيروتو في الدقيقة 28 بصناعة أليسيو زيربين.

وفي الدقيقة 45+1 صنع الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان القادم من برايتون، هدف التعادل الذي سجله ستراهينيا بافلوفيتش.

وفي الدقيقة 61 سجل فيديريك بوناتسولي هدف الفوز بطريقة رائعة بعد تمريرة من جوسيبي بيتسيلا.

وشارك لوكا مودريتش أسطورة ريال مدريد بقميص ميلان حتى خرج في الدقيقة 74، وأتى أردون ياشاري الوافد السويسري الجديد بدلا منه.

كريمونيسي يحتل المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف عن نابولي حامل اللقب والمتصدر بفوزه على ساسولو 2-0.