مقصية رائعة تسقط ميلان أمام كريمونيسي في الجولة الأولى
الأحد، 24 أغسطس 2025 - 00:18
كتب : FilGoal
سقط ميلان في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي على ملعبه سان سيرو.
جاء ذلك على يد كريمونيسي بهدفين مقابل هدف وحيد.
وتقدم فيديريكو باشيروتو في الدقيقة 28 بصناعة أليسيو زيربين.
وفي الدقيقة 45+1 صنع الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان القادم من برايتون، هدف التعادل الذي سجله ستراهينيا بافلوفيتش.
وفي الدقيقة 61 سجل فيديريك بوناتسولي هدف الفوز بطريقة رائعة بعد تمريرة من جوسيبي بيتسيلا.
بونازولي يسجل لكريمونيزي بتسديدة يسارية قوية! أسيست رائع من بيزيللا بالعرضية! 🔥#SerieA #FedericoBonazzoli #Cremonese #STARZPLAY pic.twitter.com/y5TyUMyon6— STARZPLAY | ستارزبلاي (@STARZPlayArabia) August 23, 2025
وشارك لوكا مودريتش أسطورة ريال مدريد بقميص ميلان حتى خرج في الدقيقة 74، وأتى أردون ياشاري الوافد السويسري الجديد بدلا منه.
كريمونيسي يحتل المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف عن نابولي حامل اللقب والمتصدر بفوزه على ساسولو 2-0.