النزيف مستمر.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع إلتشي
الأحد، 24 أغسطس 2025 - 00:11
كتب : FilGoal
تعادل أتلتيكو مدريد مع إلتشي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
سجل ألكساندر سورلوث الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، بعد تمريرة من دافيد هانكو.
وفي الدقيقة 15 أدرك رافا مير التعادل بعد تمريرة من ألفارو رودريجيز.
بذلك تستمر البداية السيئة لثالث الدوري الإسباني في الموسم الماضي.
ولم يحقق الروخيبلانكوس أي فوز في الموسم الحالي بعد مرور جولتين.
جاء ذلك حيث خسر أتلتيكو في الجولة الأولى أمام إسبانيول بهدفين مقابل هدف وحيد.
وبذلك يقبع أتلتيكو في المركز الرابع عشر مؤقتا برصيد نقطة واحدة.
أما إلتشي فتقدم إلى المركز العاشر بنقطتين، حيث كان قد تعادل مع ريال بيتيس في الجولة الأولى بنفس النتيجة 1-1.
