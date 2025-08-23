دوري المحترفين - ثلاثية مكررة تمنح أبو قير الصدارة.. وتعادلات مثيرة في ختام الجولة الأولى

تغلب أبو قير للأسمدة على المنصورة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دوري المحترفين.

سجل ثلاثية أبو قير عمر ابراهيم وأحمد فايز ومحمود عبد الله.

النتيجة المكررة من الموسم الماضي، منحت أبو قير الصدارة بفارق الأهداف.

بينما تعادل أسوان مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق.

سجل هدفي البلدية أحمد الشامي وسعد صالح، بينما سجل محمد العربي و مصطفى عناني هدفي أسوان.

وفاز الداخلية على ديروط بهدفين دون رد، سجلهما عبد الناصر محمد ومحمد أبو الحمد.

وتعادل القناة مع وي بهدفين لمثلهما، حيث سجل حازم أبو سنة ومحمد الشبيني هدفي القناة، بينما سجل محمود مسعود وعمرو مصطفى لفريق وي.

وتعادل طنطا مع بترول أسيوط 1-1، حيث سجل أحمد السيد هدف طنطا، وعبد الرحمن الخميسي هدف بترول أسيوط.

وتغلب لافيينا على مسار 3-2، بثلاثية سجلها يحيى ياسر وتشي بوندي وعادل نور.

بينما سجل هدفي مسار سمير بلية من ركلة جزاء، وسمير العراقي.

بذلك تنتهي مباريات الجولة، حيث فاز الإنتاج الحربي على راية 2-0 أمس -الجمعة- وتعادل الترسانة مع السكة الحديد مودرن 0-0، ومالية كفر الزيات مع بروكسي 1-1.

الحصيلة 24 هدفا في الجولة الأولى، بواقع 4 انتصارات و5 تعادلات بينها تعادل سلبي وحيد.

الصدارة يتربع عليها أبو قير للأسمدة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي والداخلية بالتساوي، ويليهما لافيينا.