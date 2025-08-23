بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يحقق انتصاره الأول في الدوري القطري

حقق نادي الوكرة انتصاره الأول في الموسم الحالي من مسابقة الدوري القطري.

وفاز الوكرة على الدحيل 1-0 ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وشارك حمدي فتحي في مباراة الوكرة ضد الدحيل كاملة.

وسجل المغربي أمين زحزوح هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء.

الجناح المغربي المنضم حديثا من الجيش الملكي سجله هدفه الثاني في ثاني مبارياته مع الوكرة.

الفوز رفع رصيد الوكرة عند 4 نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى ضد العربي.

فيما توقف رصيد الدحيل عند نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الأولى أمام الشحانية.

ويقود الجزائري جمال بلماضي تدريب الدحيل الذي يضم بين صفوفه مواطنه عادل بولبينة.

ويستعد الوكرة لمواجهة الشحانية في الجولة المقبلة، فيما سيلعب الدحيل ضد الريان.