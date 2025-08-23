في الجول يكشف تفاصيل تصوير فيديو إمام عاشور في التتش.. وسبب ظهور قميص المحلة

علم FilGoal.com تفاصيل الصورة الترويجية التي نشرتها الصفحة الرسمية لقناة الأهلي، المأخوذة من فيديو تم تصويره لإمام عاشور نجم الفريق داخل ملعب مختار التتش.

ونشرت الصفحة الرسمية بقناة الأهلي على فيسبوك صورة من مقطع فيديو لإمام عاشور تم تصويره داخل ملعب مختار التتش.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل فيديو إمام عاشور في التتش وسبب ظهور قميص المحلة

الصورة هي جزء من فيديو ترويجي وإعلاني للقناة يتضمن رسائل عن الروح الرياضية ونبذ التعصب وأيضا الترويج للمدن المصرية وأنشطتها الصناعية والثقافية.

تم الاستعانة بإمام عاشور بصفته أحد أبناء نادي غزل المحلة تحديدا في رسالة من القناة تبرز دور النادي الأهلي المجتمعي.

هذه الخطوة تأتي امتدادا لسلسلة بدأتها القناة مع محمد علي بن رمضان الذي صور فيديو ترويجي أثناء معسكر الفريق في تونس وحقق مردود كبير شكر على أثره السفير التونسي مجلس إدارة الأهلي في زيارة خاصة.

يذكر أن إمام عاشور بدأ مسيرته مع غزل المحلة قبل الانتقال إلى حرس الحدود.

وانتقل عاشور من حرس الحدودغلى الزمالك ثم ميتلاند الدنماركي قبل العودة إلى الدوري المصري من بوابة الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهو غزل المحلة يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.