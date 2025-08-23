في الجول يكشف تفاصيل تصوير فيديو إمام عاشور في التتش.. وسبب ظهور قميص المحلة

السبت، 23 أغسطس 2025 - 23:01

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الإسماعيلي - إمام عاشور

علم FilGoal.com تفاصيل الصورة الترويجية التي نشرتها الصفحة الرسمية لقناة الأهلي، المأخوذة من فيديو تم تصويره لإمام عاشور نجم الفريق داخل ملعب مختار التتش.

ونشرت الصفحة الرسمية بقناة الأهلي على فيسبوك صورة من مقطع فيديو لإمام عاشور تم تصويره داخل ملعب مختار التتش.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل فيديو إمام عاشور في التتش وسبب ظهور قميص المحلة

أخبار متعلقة:
إسلام جابر: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي.. ولا أعرف موقف مصطفى محمد من الانتقال إليه مران الأهلي - إمام عاشور يشارك بدون التحامات.. واستمرار تأهيل مروان عطية إمام عاشور يشارك في مران الأهلي لأول مرة منذ الإصابة غزل المحلة لـ في الجول: لم نحصل على أموال رعاية إمام عاشور حتى الآن.. ورد من الأهلي

الصورة هي جزء من فيديو ترويجي وإعلاني للقناة يتضمن رسائل عن الروح الرياضية ونبذ التعصب وأيضا الترويج للمدن المصرية وأنشطتها الصناعية والثقافية.

تم الاستعانة بإمام عاشور بصفته أحد أبناء نادي غزل المحلة تحديدا في رسالة من القناة تبرز دور النادي الأهلي المجتمعي.

هذه الخطوة تأتي امتدادا لسلسلة بدأتها القناة مع محمد علي بن رمضان الذي صور فيديو ترويجي أثناء معسكر الفريق في تونس وحقق مردود كبير شكر على أثره السفير التونسي مجلس إدارة الأهلي في زيارة خاصة.

يذكر أن إمام عاشور بدأ مسيرته مع غزل المحلة قبل الانتقال إلى حرس الحدود.

وانتقل عاشور من حرس الحدودغلى الزمالك ثم ميتلاند الدنماركي قبل العودة إلى الدوري المصري من بوابة الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهو غزل المحلة يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

الأهلي إمام عاشور
نرشح لكم
القائم بأعمال رئيس الاتحاد لـ في الجول: سنتظلم ضد إيقاف سامي وسنشكو لجنة الحكام شيكابالا: لو دربت الزمالك سيحاربوني.. و"2 لاعيبة شيشوا" قبل خوض نهائي صنداونز شيكابالا: سأكون سعيدا لو حقق الزمالك المركز الثاني من أجل دوري أبطال إفريقيا دوري المحترفين - ثلاثية مكررة تمنح أبو قير الصدارة.. وتعادلات مثيرة في ختام الجولة الأولى خبر في الجول - طاقم تحكيم إسباني يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز عقوبات الجولة الثالثة.. تغريم الزمالك وإيقاف سامي 3 مباريات تغيير جديد.. إقامة مباراة المصري ضد كهرباء الإسماعيلية في استاد السويس الجديد كاف يعدل موعد مباراتي بيراميدز ضد الجيش الرواندي بسبب كأس إنتركونتيننتال
أخر الأخبار
القائم بأعمال رئيس الاتحاد لـ في الجول: سنتظلم ضد إيقاف سامي وسنشكو لجنة الحكام 3 دقيقة | الدوري المصري
شيكابالا: لو دربت الزمالك سيحاربوني.. و"2 لاعيبة شيشوا" قبل خوض نهائي صنداونز 6 دقيقة | الكرة المصرية
يعشق الـ 2-0.. برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي بطريقته المفضلة 37 دقيقة | الدوري الإسباني
شيكابالا: سأكون سعيدا لو حقق الزمالك المركز الثاني من أجل دوري أبطال إفريقيا 47 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا للمحليين - السودان المتصدر الوحيد في نصف النهائي.. ونهائي عربي محتمل 49 دقيقة | الوطن العربي
في المباراة الـ 600 للمدرب.. ويسلي يفتتح مسيرته مع روما بحسم الفوز على بولونيا ساعة | الكرة الأوروبية
مقصية رائعة تسقط ميلان أمام كريمونيسي في الجولة الأولى ساعة | الكرة الأوروبية
النزيف مستمر.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع إلتشي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511907/في-الجول-يكشف-تفاصيل-تصوير-فيديو-إمام-عاشور-في-التتش-وسبب-ظهور-قميص-المحلة