الصفاقسي يعلن تفاصيل إصابة معلول وموتيابا

أعلن نادي الصفاقسي التونسي تفاصيل إصابة علي معلول ومجموعة من لاعبي الفريق.

وانضم معلول إلى الصفاقسي خلال هذا الصيف بعد 9 سنواتت بقميص الأهلي.

وكشف الصفاقسي عن معاناة علي معلول من كدمة على مستوى الركبة.

وأوضح النادي التونسي أن معلول يخضع حاليا لبرنامج علاجي مكثف، ومن المنتظر أن ينضم إلى التدريبات الجماعية مع نهاية الأسبوع المقبل.

فيما تعرض جمال موتيابا لإصابة استوجبت استبداله في مواجهة النجم المتلوي بالدوري التونسي، لكنها طفيفة وسيكون اللاعب الأوغندي جاهزا للمباراة المقبلة.

كما أعلن الصفاقسي عن الإصابات التالية:

عمار تيفور: يواصل برنامجه التأهيلي، ومن المنتظر أن يكون على ذمة الإطار الفني بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

نور القروي: استعاد جاهزيته البدنية وهو على ذمة الإطار الفني بداية من الحصص التدريبية الحالية.

أونانا: تعرض لالتواء في الكاحل خلال مباراة النادي البنزرتي، ويخضع للعلاج والمتابعة الطبية اللازمة.