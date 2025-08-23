مباشر الدوري الإسباني - ليفانتي (2)-(0) برشلونة.. الثاني من علامة الجزاء

السبت، 23 أغسطس 2025 - 21:49

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - برشلونة

يلعب برشلونة ضد ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ق 45+7 جوووول لويس موراليس يسجل الثاني من علامة الجزاء

ق 45+3 ركلة جزااااء بعد لمسة يد على بالدي

ق 38 تسديدة فيران توريس تضرب العارضة

ق 15 جووووول شباك برشلونة تهتز لأول مرة مع جارسيا.. إيفان روميرو يسجل الهدف الأول بعد أن راوغ كوبارسي

ق 8 لويس موراليس يسدد ولكن تسلل واضح يلغي الهدف

بداية المباراة في العاشرة والنصف مساء

برشلونة ليفانتي الدوري الإسباني
