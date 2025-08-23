انتهت في الدوري الإسباني - ليفانتي (2)-(3) برشلونة

يلعب برشلونة ضد ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ق 91 جوووول عكسي بعد عرضية من لامين يامال يحولها أوناي إلجيازابال بالخطأ في شباكه

ق 85 جول كوندي بدلا من إريك جارسيا

ق 76 أندرياس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي بدلا من رونالد أراوخو وأليخاندرو بالدي

ق 52 جوووول فيران توريس بلمسة واحدة يسجل التعادل بعد العرضية من رافينيا

ق 49 جوووول بيدري يقلص الفارق بتسديدة رائعة

ق 46 داني أولمو وجافي بدلا من راشفورد وكاسادو

استراحة

ق 45+7 جوووول لويس موراليس يسجل الثاني من علامة الجزاء

ق 45+3 ركلة جزااااء بعد لمسة يد على بالدي

ق 38 تسديدة فيران توريس تضرب العارضة

ق 15 جووووول شباك برشلونة تهتز لأول مرة مع جارسيا.. إيفان روميرو يسجل الهدف الأول بعد أن راوغ كوبارسي

ق 8 لويس موراليس يسدد ولكن تسلل واضح يلغي الهدف

بداية المباراة