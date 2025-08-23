انتهت في الدوري الإسباني - ليفانتي (2)-(3) برشلونة
السبت، 23 أغسطس 2025 - 21:49
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة ضد ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
--
ق 91 جوووول عكسي بعد عرضية من لامين يامال يحولها أوناي إلجيازابال بالخطأ في شباكه
ق 85 جول كوندي بدلا من إريك جارسيا
ق 76 أندرياس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي بدلا من رونالد أراوخو وأليخاندرو بالدي
ق 52 جوووول فيران توريس بلمسة واحدة يسجل التعادل بعد العرضية من رافينيا
ق 49 جوووول بيدري يقلص الفارق بتسديدة رائعة
ق 46 داني أولمو وجافي بدلا من راشفورد وكاسادو
استراحة
ق 45+7 جوووول لويس موراليس يسجل الثاني من علامة الجزاء
ق 45+3 ركلة جزااااء بعد لمسة يد على بالدي
ق 38 تسديدة فيران توريس تضرب العارضة
ق 15 جووووول شباك برشلونة تهتز لأول مرة مع جارسيا.. إيفان روميرو يسجل الهدف الأول بعد أن راوغ كوبارسي
ق 8 لويس موراليس يسدد ولكن تسلل واضح يلغي الهدف
بداية المباراة