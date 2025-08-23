تين هاج يستهل مشواره مع ليفركوزن بالخسارة.. وسانت باولي يخطف تعادلا مع دورتموند

بدأ إريك تين هاج مشواره مع باير ليفركوزن بالخسارة بنتيجة 2-1 أمام هوفنهايم في الجولة الأولى من الدوري الألماني.

ويتولى الهولندي تدريب ليفركوزن خلفا لتشابي ألونسو الذي رحل لقيادة ريال مدريد فنيا.

وبدأ تين هاج مشواره مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بالخسارة بنتيجة 2-1 أمام برايتون,

والآن يكرر نفس الأمر مع ليفركوزن بالخسارة بنفس النتيجة أمام هوفنهايم في أول مباراة له بالدوري الألماني.

وتقدم ليفركوزن مبكرا في الدقيقة 6 عن طريق جاريل كونساه الوافد الجديد من صناعة الإسباني أليخاندرو جريمالدو.

وسجل فيسنيك أسلاني التعادل للضيوف في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 52 صنع أسلاني هدف الفوز والذي سجله تيم ليمبيرلي.

ليفركوزن احتل المركز الـ 12 في ترتيب الدوري الألماني بشكل مؤقت فيما احتل هوفنهايم المركز السابع.

وفي نفس التوقيت انتصر فرانكفورت على فيردر بريمن بنتيجة 4-1.

وحقق فولفسبورج الفوز خارج أرضه بنتيجة 3-1 على هايدنهايم، وبنفس النتيجة فاز أوجسبورج على فرايبورج.

وتفوق يونيون برلين على شتوتجارت بنتيجة 2-1.

وخطف سانت باولي تعادلا مثيرا مع بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-3 مستفيدا من النقص العددي.

وسجل سيرو جيراسي هدف دورتموند الأول في الدقيقة 34 وبعد 5 دقائق أهدر الغيني ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل هونتونجي هدف التعادل، ورد عليه أسود فيستيفاليا بهدفي أنتون وبراندات.

وتعرض فيليبو ماني مدافع دورتموند الشاب للطرد في مباراته الأولى

وقلص سيناني الفارق في الدقيقة 86 من ركلة جزاء ثم خطف إريك سميث التعادل في الدقيقة 89.