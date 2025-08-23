كرة يد - محمد علي يفوز بالسوبر البرتغالي مع لشبونة
السبت، 23 أغسطس 2025 - 21:37
كتب : FilGoal
حقق سبورتينج لشبونة كأس السوبر البرتغالي لكرة اليد على حساب بورتو.
وفاز الحارس محمد علي بالبطولة مع لشبونة.
وأنهى سبورتنج المباراة فائزا بنتيجة 36-29.
وكان الفريق قد أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 20-15.
وطوال المباراة لم يتقدم بورتو إلا مرة واحدة، بنتيجة 8-7.
وسبق لمحمد علي تحقيق السوبر في العام الماضي، كما توج بالدوري البرتغالي.
وبذلك يحصد الحارس بطولته الثالثة مع فريقه.
يذكر أن محمد علي انضم إلى سبورتنج لشبونة في صيف 2024.
نرشح لكم
كرة يد - بيلد: كريم هنداوي ضمن المرشحين للانتقال إلى ماجديبورج بعد إيقاف حارسه عبد الرحمن علي أفضل جناح أيمن في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما كرة يد - بعد ريمونتادا رائعة.. منتخب الناشئين يحقق المركز الخامس بالتغلب على أيسلندا كرة يد – إلى مباراة المركز الخامس.. مصر تكتسح النرويج في بطولة العالم للناشئين مواعيد مباريات اليوم الجمعة.. الأهلي أمام فاركو.. وليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي كرة يد - بعد الخسارة أمام إسبانيا.. موعد مباراة مصر المقبلة أمام النرويج في بطولة العالم للناشئين الاتحاد الدولي لليد: مباراة مصر وإسبانيا تدخل التاريخ بحضور جماهيري قياسي كرة يد - الثالثة لم تتحقق.. مصر تخسر أمام إسبانيا في ربع نهائي ببطولة العالم للناشئين