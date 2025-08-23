كرة يد - محمد علي يفوز بالسوبر البرتغالي مع لشبونة

حقق سبورتينج لشبونة كأس السوبر البرتغالي لكرة اليد على حساب بورتو.

وفاز الحارس محمد علي بالبطولة مع لشبونة.

وأنهى سبورتنج المباراة فائزا بنتيجة 36-29.

وكان الفريق قد أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 20-15.

وطوال المباراة لم يتقدم بورتو إلا مرة واحدة، بنتيجة 8-7.

وسبق لمحمد علي تحقيق السوبر في العام الماضي، كما توج بالدوري البرتغالي.

وبذلك يحصد الحارس بطولته الثالثة مع فريقه.

يذكر أن محمد علي انضم إلى سبورتنج لشبونة في صيف 2024.