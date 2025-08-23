تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي للمرة الأولى أمام ليفانتي

أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ويشارك ماركوس راشفورد أساسيا للمرة الأولى مع الفريق الكتالوني.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

خط الدفاع: إريك جارسيا - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري

أمامهما: لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد

خط الهجوم: فيران توريس

وتغلب برشلونة على ريال مايوركا 3-0 في الجولة الأولى، في بداية دفاعه عن لقب الدوري الإسباني.