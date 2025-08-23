تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي للمرة الأولى أمام ليفانتي
السبت، 23 أغسطس 2025 - 21:30
كتب : FilGoal
أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
ويشارك ماركوس راشفورد أساسيا للمرة الأولى مع الفريق الكتالوني.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: جوان جارسيا
خط الدفاع: إريك جارسيا - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي
خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري
أمامهما: لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد
خط الهجوم: فيران توريس
وتغلب برشلونة على ريال مايوركا 3-0 في الجولة الأولى، في بداية دفاعه عن لقب الدوري الإسباني.
