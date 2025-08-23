بقيادة أوباميانج وجرينوود.. مارسيليا يعبر البداية السلبية بخماسية ضد باريس

قاد المخضرم بيير إيميريك أوباميانج فريقه مارسيليا لتحقيق أول فوز في الموسم باكتساح باريس بنتيجة 5-2.

وخاض مارسيليا أول مباراة على ملعبه فيلودروم في الدوري الفرنسي بعدما خسر في افتتاح المسابقة من رين بنتيجة 1-0.

واجتاز مارسيليا أسبوعا عصيبا بقيادة الإيطالي روبرتو دي زيربي بعد مشادة حامية نشبت بين الثنائي أدريان رابيو وجوناثان رو انتهت بقرار النادي بعرض الثنائي للبيع.

تقدم مارسيليا في الشوط الأول مبكرا بهدفين، الأول جاء عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

وبعد 6 دقائق صنع الإنجليزي هدفا سجله الجابوني أوباميانج لتصبح النتيجة 2-0.

وقلص إيان كيبال الفارق في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لأصحاب الأرض.

وسجل موسيس سيمون هدف التعادل في الدقيقة 58 لصالح الضيوف.

وأعاد أوباميانج التقدم لمارسيليا مجددا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وتبعه بيير إيميل هويبيرج بالهدف الرابع في الدقيقة 81، وبعد 4 دقائق أهدر جرينود فرصة إضافة ثاني أهدافه في اللقاء بإهدار ركلة جزاء.

وأنهى روبينيو فاز اللقاء في الدقيقة 90+6 بالهدف الخامس لفريق الجنوب الفرنسي الذي حصد أول 3 نقاط في موسمه.

وارتقى مارسيليا للمركز السابع برصيد 3 نقاط فيما تذيل باريس الترتيب بدون رصيد.