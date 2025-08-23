بقيادة أوباميانج وجرينوود.. مارسيليا يعبر البداية السلبية بخماسية ضد باريس

السبت، 23 أغسطس 2025 - 20:25

كتب : FilGoal

أوباميانج - مارسيليا - باريس

قاد المخضرم بيير إيميريك أوباميانج فريقه مارسيليا لتحقيق أول فوز في الموسم باكتساح باريس بنتيجة 5-2.

وخاض مارسيليا أول مباراة على ملعبه فيلودروم في الدوري الفرنسي بعدما خسر في افتتاح المسابقة من رين بنتيجة 1-0.

واجتاز مارسيليا أسبوعا عصيبا بقيادة الإيطالي روبرتو دي زيربي بعد مشادة حامية نشبت بين الثنائي أدريان رابيو وجوناثان رو انتهت بقرار النادي بعرض الثنائي للبيع.

أخبار متعلقة:
بعد قرار مارسيليا ببيعه.. فوت ميركاتو: جوناثان روي إلى بولونيا مارسيليا يعلن عرض رابيو وجوناثان روي للبيع بعد اشتباكهما راديو مونت كارلو: مارسيليا يقرر استبعاد رابيو وزميله بسبب مشادة بينهما في غرفة الملابس فوت ميركاتو: ثلاثي إيطاليا يرغب في ضم رابيو بعد أزمته مع مارسيليا

تقدم مارسيليا في الشوط الأول مبكرا بهدفين، الأول جاء عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

وبعد 6 دقائق صنع الإنجليزي هدفا سجله الجابوني أوباميانج لتصبح النتيجة 2-0.

وقلص إيان كيبال الفارق في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لأصحاب الأرض.

وسجل موسيس سيمون هدف التعادل في الدقيقة 58 لصالح الضيوف.

وأعاد أوباميانج التقدم لمارسيليا مجددا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وتبعه بيير إيميل هويبيرج بالهدف الرابع في الدقيقة 81، وبعد 4 دقائق أهدر جرينود فرصة إضافة ثاني أهدافه في اللقاء بإهدار ركلة جزاء.

وأنهى روبينيو فاز اللقاء في الدقيقة 90+6 بالهدف الخامس لفريق الجنوب الفرنسي الذي حصد أول 3 نقاط في موسمه.

وارتقى مارسيليا للمركز السابع برصيد 3 نقاط فيما تذيل باريس الترتيب بدون رصيد.

مارسيليا باريس الدوري الفرنسي
نرشح لكم
نابولي يبدأ الدفاع عن لقبه بثنائية ماكتوميناي ودي بروين ضد ساسولو مباشر الدوري الإسباني - ليفانتي (1)-(0) برشلونة.. جوووووول أول تين هاج يستهل مشواره مع ليفركوزن بالخسارة.. وسانت باولي يخطف تعادلا مع دورتموند تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي للمرة الأولى أمام ليفانتي قبل صدام ليفربول.. أرسنال يقسو على ليدز بخماسية وجيوكيريس يفك العقدة سكاي: بعد إجراء الكشف الطبي.. ميلان يحدد موعد حسم صفقة بونيفاس انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (5) -(0) ليدز.. حفلة أهداف على طريقة رايت.. إيزي إلى أرسنال
أخر الأخبار
الصفاقسي يعلن تفاصيل إصابة معلول وموتيابا 8 دقيقة | الوطن العربي
نابولي يبدأ الدفاع عن لقبه بثنائية ماكتوميناي ودي بروين ضد ساسولو ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - ليفانتي (1)-(0) برشلونة.. جوووووول أول ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج يستهل مشواره مع ليفركوزن بالخسارة.. وسانت باولي يخطف تعادلا مع دورتموند ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - محمد علي يفوز بالسوبر البرتغالي مع لشبونة ساعة | كرة يد
تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي للمرة الأولى أمام ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
قبل صدام ليفربول.. أرسنال يقسو على ليدز بخماسية وجيوكيريس يفك العقدة ساعة | الدوري الإنجليزي
بقيادة أوباميانج وجرينوود.. مارسيليا يعبر البداية السلبية بخماسية ضد باريس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511899/بقيادة-أوباميانج-وجرينوود-مارسيليا-يعبر-البداية-السلبية-بخماسية-ضد-باريس