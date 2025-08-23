سكاي: بعد إجراء الكشف الطبي.. ميلان يحدد موعد حسم صفقة بونيفاس

السبت، 23 أغسطس 2025 - 20:13

فيكتور بونيفاس لاعب نيجيريا

حدد ميلان موعدا لحسم إمكانية ضم النيجيري فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن.

ووصل اللاعب الدولي أمس إلى إيطاليا لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للانتقال لميلان على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فإن مسوؤلي ميلان سيتخذون قرارهم النهائي مساء السبت أو صباح غدا الأحد.

وأجرى بونيفاس الكشف الطبي لكن هناك تخوف في ميلان بسبب إصابات اللاعب الموسم الماضي وإجراء جراحتين في الركبة في عامي 2019 و2020.

صاحب الـ 24 عاما خاض الموسم الماضي 27 مباراة في جميع المسابقات بسبب الإصابات وسجل 11 وصنع 2.

وينتظر مسؤولو ميلان قرار الأطباء النهائي لحسم قرار ضم بونيفاس.

ويفكر ميلان في ضم مهاجم آخر خاصة لأن بونيفاس سيغيب لمدة شهر بين منتصف ديسمبر وحتى منتصف يناير بسبب المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ويتمسك ميلان باستمرار المكسيكي سانتياجو خمينيز رغم التقارير التي تشير لإمكانية رحيله.

ويبدأ ميلان الموسم بقيادة ماسميليانو أليجري مساء اليوم السبت أمام كريموينسي العائد للدوري الإيطالي من جديد.

فيكتور بونيفاس ميلان باير ليفركوزن
