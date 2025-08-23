بمشاركة ربيعة وهدف قاتل.. العين يتصدر الدوري الإماراتي مؤقتا

السبت، 23 أغسطس 2025 - 19:53

كتب : FilGoal

نادي العين الإماراتي

حقق نادي العين فوزا ثمينا في الدوري الإماراتي على حساب دبا الفجيرة.

وفاز العين على دبا الفجيرة 3-2 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

المباراة شهدت مشاركة المدافع الدولي المصري رامي ربيعة في كبديل للكوري الجنوبي بارك.

الفوز رفع رصيد العين إلى 6 نقاط في صدارة تريتب الدوري الإماراتي مؤقتا.

فيما توقف رصيد دبا الفجيرة بلا نقاط من مباراتين.

وسجل المهاجم التوجولي لابا كودجو هدفين لنادي العين يرفع رصيده إلى 121 هدفا خلال 131 مباراة في الدوري الإماراتي.

فيما أضاف المغربي حسين رحيمي الهدف الثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع.

فيما سجل كل من كارلوس فينسيوس والعراقي مهند علي هدفي نادي دبا الفجيرة.

ماجد الطنيحي لاعب دبا الفجيرة تعرض للطرد وهو ما استغله العين وسجل حسين رحيمي الهدف الثالث في الوقت القاتل ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة.

حسين رحيمي هو الشقيق الأصغر للمغربي سفيان رحيمي الذي يلعب في صفوف العين أيضا.

يذكر أن الدوري الإماراتي يضم 3 محترفين مصريين وهم : محمد النني وإبراهيم عادل (الجزيرة) ورامي ربيعة (العين).

