بمشاركة خماسي مصري.. انطلاق معسكر "كرة سلة بلا حدود" لاكتشاف المواهب الشابة في إفريقيا

السبت، 23 أغسطس 2025 - 19:50

كتب : عمرو عبد المنعم

معسكر "كرة سلة بلا حدود"

انطلق معسكر كرة سلة بلا حدود في كيجالي عاصمة رواندا والذي ينظمه NBA بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.

ويقام المعسكر لأول مرة في شرق إفريقيا بعد أن أقيم في السنوات الماضية في مصر وجنوب إفريقيا وأنجولا والسنغال.

ويشارك في المعسكر 60 لاعب ولاعبة تحت سن 18 عاما ويتم تدريبهم من قبل مدربين ونجوم سابقين في الدوري الأمريكي لكرة السلة.

ومن مصر يشارك في المعسكر 5 لاعبين بواقع لاعبين في الشباب و3 لاعبات وهم: بلال صهيب (الأهلي) ـ رامي مجدي (الاتحاد السكندري) ـ هنا الباز (الأهلي) - ياسمين أحمد (الصيد) - ملك الحملي (سبورتنج).

ويستمر المعسكر لمدة 4 أيام.

ويتواجد في المعسكر تشارليز لي مدرب فريق تشارلوت هورنتس الذي يلعب في دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

وأقيم معسكر اكتشاف المواهب لكرة السلة الإفريقية في عام 2022 في مصر بحضور ستيف كيير مدرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة وفريق جولدن ستيت واريورز.

