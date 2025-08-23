انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (5) -(0) ليدز.. حفلة أهداف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد.

ويلعب أرسنال ضد ليدز يونايتد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة مباراة أرسنال ضد ليدز دقيقة بدقيقة من هنا.

90+5 فيكتور جيوكيريس يسجل الهدف الخامس عن طريقة ركلة جزاء نفذها بنجاح.

ق56 جوول الرابع: ركلة ركنية لأرسنال، نفذها ديكلان رايس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تعامل معها مدافعي ليدز يونايتد بارتباك شديد لتصل المرة بالنهاية لأقدام يوريان تيمبر ليسدد مباشرة داخل الشباك.

ق48 جيوكيريس يسجل الهدف الثالث

نهاية الشوط الأول

ق45+2 بوكايو ساكا يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة صاروخية

ق38 تبديل اضطراري بخروج مارتن أوديجارد ومشاركة إيثان نوانيري.

ق34 يوريان تيمبر يسجل الهدف الأول لنادي أرسنال بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من ديكلان رايس

ق16 فيكتور جيوكيريس يهدر فرصة هدف محقق أمام مرمى ليدز ويسدد الكرة بعيدة عن المرمى

ق8 تمريرة من بوكايو ساكا إلى مارتن أوديجار وتسديدة صاروخية تمر بجوار مرمى ليدز

انطلاق المباراة