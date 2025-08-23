انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (5) -(0) ليدز.. حفلة أهداف

السبت، 23 أغسطس 2025 - 19:23

كتب : FilGoal

يورين تيمبر - أرسنال ضد ليدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد.

ويلعب أرسنال ضد ليدز يونايتد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة مباراة أرسنال ضد ليدز دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
على طريقة رايت.. إيزي إلى أرسنال تمهيدا لانتقاله إلى أرسنال؟.. سكاي: إيزي يبلغ كريستال بالاس بغيابه عن مواجهة دوري المؤتمر ذا أثلتيك: إيزي في طريقه إلى أرسنال.. والكشف الطبي الخميس ضربة لـ أرسنال.. إصابة هافرتز

90+5 فيكتور جيوكيريس يسجل الهدف الخامس عن طريقة ركلة جزاء نفذها بنجاح.

ق56 جوول الرابع: ركلة ركنية لأرسنال، نفذها ديكلان رايس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تعامل معها مدافعي ليدز يونايتد بارتباك شديد لتصل المرة بالنهاية لأقدام يوريان تيمبر ليسدد مباشرة داخل الشباك.

ق48 جيوكيريس يسجل الهدف الثالث

نهاية الشوط الأول

ق45+2 بوكايو ساكا يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة صاروخية

ق38 تبديل اضطراري بخروج مارتن أوديجارد ومشاركة إيثان نوانيري.

ق34 يوريان تيمبر يسجل الهدف الأول لنادي أرسنال بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من ديكلان رايس

ق16 فيكتور جيوكيريس يهدر فرصة هدف محقق أمام مرمى ليدز ويسدد الكرة بعيدة عن المرمى

ق8 تمريرة من بوكايو ساكا إلى مارتن أوديجار وتسديدة صاروخية تمر بجوار مرمى ليدز

انطلاق المباراة

أرسنال ليدز الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
نابولي يبدأ الدفاع عن لقبه بثنائية ماكتوميناي ودي بروين ضد ساسولو مباشر الدوري الإسباني - ليفانتي (0)-(0) برشلونة تين هاج يستهل مشواره مع ليفركوزن بالخسارة.. وسانت باولي يخطف تعادلا مع دورتموند تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي للمرة الأولى أمام ليفانتي قبل صدام ليفربول.. أرسنال يقسو على ليدز بخماسية وجيوكيريس يفك العقدة بقيادة أوباميانج وجرينوود.. مارسيليا يعبر البداية السلبية بخماسية ضد باريس سكاي: بعد إجراء الكشف الطبي.. ميلان يحدد موعد حسم صفقة بونيفاس على طريقة رايت.. إيزي إلى أرسنال
أخر الأخبار
نابولي يبدأ الدفاع عن لقبه بثنائية ماكتوميناي ودي بروين ضد ساسولو 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - ليفانتي (0)-(0) برشلونة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج يستهل مشواره مع ليفركوزن بالخسارة.. وسانت باولي يخطف تعادلا مع دورتموند 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - محمد علي يفوز بالسوبر البرتغالي مع لشبونة 56 دقيقة | كرة يد
تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي للمرة الأولى أمام ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
قبل صدام ليفربول.. أرسنال يقسو على ليدز بخماسية وجيوكيريس يفك العقدة ساعة | الدوري الإنجليزي
بقيادة أوباميانج وجرينوود.. مارسيليا يعبر البداية السلبية بخماسية ضد باريس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: بعد إجراء الكشف الطبي.. ميلان يحدد موعد حسم صفقة بونيفاس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511895/انتهت-في-الدوري-الإنجليزي-أرسنال-5-0-ليدز-حفلة-أهداف