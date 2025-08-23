0 × 3.. رونالدو يفشل في تحقيق اللقب المحلي الأول مع النصر

السبت، 23 أغسطس 2025 - 18:07

كتب : محمود حمدي

كريستيانو رونالدو - النصر السعودي

فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تحقيق اللقب المحلي الأول مع نادي النصر السعودي.

وخسر النصر نهائي كأس السوبر السعودي بسيناريو مثير على يد أهلي جدة بضربات الترجيح.

رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023 قادما من مانشستر يونايتد.

أخبار متعلقة:
جاء من بعيد وحقق اللقب.. الأهلي بطل السوبر السعودي بسيناريو مجنون ضد النصر رونالدو يصل للهدف 100 مع النصر في نهائي السوبر السعودي مؤتمر جيسوس: نبحث عن الفوز من أجل جماهير النصر.. ومن الصعب تعويض ماني مؤتمر يايسله: أعرف أسلوب جيسوس جيدا.. والنصر مختلف عن الموسم الماضي

كريستيانو رونالدو خسر 3 نهائيات بقميص النصر على النحو التالي:

نهائي كأس الملك (2024) ضد الهلال

نهائي كأس السوبر (2024) ضد الهلال

نهائي كأس السوبر (2025) ضد أهلي جدة

كما سبق وأن خسر رونالدو كأس السوبر السعودي 2023 ولكن من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من اتحاد جدة.

سجل كريستيانو رونالدو بالبطولات الرسمية مع النصر

1- من بين (4) نسخ في السوبر لم يحقق أي لقب

2- من بين (3) نسخ في الدوري لم يحقق أي لقب

3- من بين (3) نسخ في الكأس لم يحقق أي لقب

4- من بين (2) نسختين بالأبطال لم يحقق أي لقب.

رونالدو رغم أرقامه المميزة مع نادي النصر حقق بطولة وحيدة، وهى بطولة كأس الملك للأندية العربية.

وخاض رونالدو بقميص النصر 112 مباراة سجل خلالها 100 هدفا وصنع 20 أخرى.

وجاءت أهداف رونالدو مع النصر على النحو التالي:

74 هدفا في الدوري السعودي

14 هدفا في دوري أبطال آسيا

6 أهداف في البطولة العربية

3 أهداف في كأس ملك السعودية

3 أهداف في كأس السوبر السعودي

وسجل رونالدو إجمالا 801 هدفا مع الأندية (سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد والنصر) بالإضافة 138 هدفا مع منتخب البرتغال.

ووصل البرتغالي للهدف رقم 939 في مسيرته الكروية سواء مع الأندية والمنتخبات كأكثر من سجل في تاريخ كرة القدم بشكل رسمي.

وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف أو أكثر مع 4 فرق بالإضافة لمنتخب بلاده.

فسجل البرتغالي 100 هدف أو أكثر مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد والنصر بالإضافة لمنتخب بلاده.

ويخوض رونالدو النهائي رقم 40 له في مسيرته ورفع رصيده التهديفي خلالها لـ 25 هدفا وصنع 2.

رونالدو النصر السعودي كأس السوبر السعودي
نرشح لكم
جاء من بعيد وحقق اللقب.. الأهلي بطل السوبر السعودي بسيناريو مجنون ضد النصر رونالدو يصل للهدف 100 مع النصر في نهائي السوبر السعودي تغريم وحرمان و3-0.. قرارات لجنة الاستئناف على انسحاب الهلال من السوبر السعودي ريكورد: اتحاد جدة مهتم بضم مورا.. وبورتو يرغب في قيمة الشرط الجزائي انتهت السوبر السعودي - النصر (2) 3-5 (2) أهلي جدة.. الأهلي البطل بركلات الترجيح تشكيل نهائي السوبر السعودي – رونالدو يقود النصر.. ومحرز وتوني أساسيان مع الأهلي مواعيد مباريات اليوم 23-8-2025 والقنوات الناقلة - قمة سيتي وتوتنام ونهائي السوبر السعودي وبرشلونة إيقاف وتغريم.. قرار لجنة الانضباط السعودية بشأن ساديو ماني
أخر الأخبار
سكاي: بعد إجراء الكشف الطبي.. ميلان يحدد موعد حسم صفقة بونيفاس 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة ربيعة وهدف قاتل.. العين يتصدر الدوري الإماراتي مؤقتا 24 دقيقة | المحترفون
بمشاركة خماسي مصري.. انطلاق معسكر "كرة سلة بلا حدود" لاكتشاف المواهب الشابة في إفريقيا 28 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) -(0) ليدز..خروج أوديجارد 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
على طريقة رايت.. إيزي إلى أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
توماس فرانك: راض عن الأداء والنتيجة أمام مانشستر سيتي.. وأردنا إضافة الثالث ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم أمام ليدز.. ومادويكي أساسي ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: علينا إيجاد التوازن المناسب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511890/0-3-رونالدو-يفشل-في-تحقيق-اللقب-المحلي-الأول-مع-النصر