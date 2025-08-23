0 × 3.. رونالدو يفشل في تحقيق اللقب المحلي الأول مع النصر

السبت، 23 أغسطس 2025 - 18:07

كتب : محمود حمدي

كريستيانو رونالدو - النصر السعودي

فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تحقيق اللقب المحلي الأول مع نادي النصر السعودي.

وخسر النصر نهائي كأس السوبر السعودي بسيناريو مثير على يد أهلي جدة بضربات الترجيح.

رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023 قادما من مانشستر يونايتد.

أخبار متعلقة:
جاء من بعيد وحقق اللقب.. الأهلي بطل السوبر السعودي بسيناريو مجنون ضد النصر رونالدو يصل للهدف 100 مع النصر في نهائي السوبر السعودي مؤتمر جيسوس: نبحث عن الفوز من أجل جماهير النصر.. ومن الصعب تعويض ماني مؤتمر يايسله: أعرف أسلوب جيسوس جيدا.. والنصر مختلف عن الموسم الماضي

كريستيانو رونالدو خسر 3 نهائيات بقميص النصر على النحو التالي:

نهائي كأس الملك (2024) ضد الهلال

نهائي كأس السوبر (2024) ضد الهلال

نهائي كأس السوبر (2025) ضد أهلي جدة

كما سبق وأن خسر رونالدو كأس السوبر السعودي 2023 ولكن من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من اتحاد جدة.

سجل كريستيانو رونالدو بالبطولات الرسمية مع النصر

1- من بين (4) نسخ في السوبر لم يحقق أي لقب

2- من بين (3) نسخ في الدوري لم يحقق أي لقب

3- من بين (3) نسخ في الكأس لم يحقق أي لقب

4- من بين (2) نسختين بالأبطال لم يحقق أي لقب.

رونالدو رغم أرقامه المميزة مع نادي النصر حقق بطولة وحيدة، وهى بطولة كأس الملك للأندية العربية.

وخاض رونالدو بقميص النصر 112 مباراة سجل خلالها 100 هدفا وصنع 20 أخرى.

وجاءت أهداف رونالدو مع النصر على النحو التالي:

74 هدفا في الدوري السعودي

14 هدفا في دوري أبطال آسيا

6 أهداف في البطولة العربية

3 أهداف في كأس ملك السعودية

3 أهداف في كأس السوبر السعودي

وسجل رونالدو إجمالا 801 هدفا مع الأندية (سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد والنصر) بالإضافة 138 هدفا مع منتخب البرتغال.

ووصل البرتغالي للهدف رقم 939 في مسيرته الكروية سواء مع الأندية والمنتخبات كأكثر من سجل في تاريخ كرة القدم بشكل رسمي.

وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف أو أكثر مع 4 فرق بالإضافة لمنتخب بلاده.

فسجل البرتغالي 100 هدف أو أكثر مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد والنصر بالإضافة لمنتخب بلاده.

ويخوض رونالدو النهائي رقم 40 له في مسيرته ورفع رصيده التهديفي خلالها لـ 25 هدفا وصنع 2.

رونالدو النصر السعودي كأس السوبر السعودي
نرشح لكم
بعد قضية الرويلي.. تعديل لائحة تفرغ اللاعب المحترف من الاتحاد السعودي جوميز: كرة القدم غير عادلة والدليل السوبر السعودي.. والفتح لن ينافس على الدوري رابطة الدوري السعودي تدرس إقامة بعض المباريات خارج السعودية حارس اتحاد جدة يعود بعد التوقف الدولي الرياضية: إنزاجي ينصح مدافع الهلال بالبحث عن فريق جديد شكوك حول مشاركة جناح النصر أمام التعاون أهلي جدة يوزع مكافأة السوبر السعودي كاملة على لاعبيه وكيله: إدارة اتحاد جدة تحاول حماية نفسها بحيلة في ملف تجديد كانتي
أخر الأخبار
راديو مارس: عادل تاعرابت في مفاوضات متقدمة مع أحد أندية الدوري المغربي 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
العودة من جديد.. الوداد يضم زهير المترجي ساعة | الكرة الإفريقية
"سلامة الإجراءات وخطوة تالية".. بيان رسمي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر ساعة | الدوري المصري
يوفنتوس يُدين بشدة العنصرية التي تعرض لها ماكيني أمام بارما ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثلتيك: رودريجو أخبر وكيليه بالبحث جديا عن وجهة جديدة هذا الصيف 2 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: اتحاد جدة يحاول ضم سيبايوس ولكن 2 ساعة | ميركاتو
تشكيل غزل المحلة - تغييران من علاء عبد العال أمام الأهلي.. وآلادي على دكة البدلاء 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/511890/0-3-رونالدو-يفشل-في-التحقيق-اللقب-المحلي-الأول-مع-النصر