0 × 3.. رونالدو يفشل في تحقيق اللقب المحلي الأول مع النصر

فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تحقيق اللقب المحلي الأول مع نادي النصر السعودي.

وخسر النصر نهائي كأس السوبر السعودي بسيناريو مثير على يد أهلي جدة بضربات الترجيح.

رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023 قادما من مانشستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو خسر 3 نهائيات بقميص النصر على النحو التالي:

نهائي كأس الملك (2024) ضد الهلال

نهائي كأس السوبر (2024) ضد الهلال

نهائي كأس السوبر (2025) ضد أهلي جدة

كما سبق وأن خسر رونالدو كأس السوبر السعودي 2023 ولكن من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من اتحاد جدة.

سجل كريستيانو رونالدو بالبطولات الرسمية مع النصر

1- من بين (4) نسخ في السوبر لم يحقق أي لقب

2- من بين (3) نسخ في الدوري لم يحقق أي لقب

3- من بين (3) نسخ في الكأس لم يحقق أي لقب

4- من بين (2) نسختين بالأبطال لم يحقق أي لقب.

هدف أول للنصر عن طريق رونالدو من ركلة جزاء 📹 pic.twitter.com/liNEsSwtJF — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 23, 2025

رونالدو رغم أرقامه المميزة مع نادي النصر حقق بطولة وحيدة، وهى بطولة كأس الملك للأندية العربية.

وخاض رونالدو بقميص النصر 112 مباراة سجل خلالها 100 هدفا وصنع 20 أخرى.

وجاءت أهداف رونالدو مع النصر على النحو التالي:

74 هدفا في الدوري السعودي

14 هدفا في دوري أبطال آسيا

6 أهداف في البطولة العربية

3 أهداف في كأس ملك السعودية

3 أهداف في كأس السوبر السعودي

وسجل رونالدو إجمالا 801 هدفا مع الأندية (سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد والنصر) بالإضافة 138 هدفا مع منتخب البرتغال.

ووصل البرتغالي للهدف رقم 939 في مسيرته الكروية سواء مع الأندية والمنتخبات كأكثر من سجل في تاريخ كرة القدم بشكل رسمي.

وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف أو أكثر مع 4 فرق بالإضافة لمنتخب بلاده.

فسجل البرتغالي 100 هدف أو أكثر مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد والنصر بالإضافة لمنتخب بلاده.

ويخوض رونالدو النهائي رقم 40 له في مسيرته ورفع رصيده التهديفي خلالها لـ 25 هدفا وصنع 2.