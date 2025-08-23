عقوبات الجولة الثالثة.. تغريم الزمالك وإيقاف سامي 3 مباريات

السبت، 23 أغسطس 2025 - 17:45

كتب : محمد جمال

عقوبات الجولة 3

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري، حيث شهدت تغريم الزمالك وإيقاف أحمد سامي مدرب الاتحاد السكندري 3 مباريات.

وشهدت الجولة إشهار 6 بطاقات حمراء للاعبين.

وجاء عقوبات رابطة الأندية كالتالي بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة.

مودرن سبورت × الزمالك

إيقاف أرنولد إيبا لاعب مودرن سبورت مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

تغريم الزمالك 50,000 جنيه؛ وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.

فاركو × طلائع الجيش

إيقاف حسام السويسي لاعب طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

الإسماعيلي × الاتحاد

إيقاف عبد الله جمال لاعب الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتغريمه 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف أحمد العجوز المدرب العام لفريق الإسماعيلي مباراة واحدة، وتغريمه 10,000 جنيه؛ وذلك للطرد. وتغريمه 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الدخول لأرض الملعب للاعتراض.

إيقاف عمرو جمعة لاعب الاتحاد مباراة واحدة، وتغريمه 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

منع أحمد سامي المدير الفني لـ الاتحاد من مرافقة الفريق 3 مباريات، وتغريمه 20,000 جنيه؛ وذلك بسبب محاولة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه.

سيراميكا كليوباترا × إنبي

إيقاف عمر فتحي لاعب سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف محمد سمير لاعب إنبي، مباراة واحدة، وتغريمه 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

الجونة × غزل المحلة

إيقاف محمود صبحي، لاعب غزل المحلة، مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

المقاولون العرب × حرس الحدود

إيقاف محمد بيومي لاعب حرس الحدود، مباراة واحدة، وتغريمه 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

الدوري المصري رابطة الأندية عقوبات الدوري المصري
