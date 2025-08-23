جاء من بعيد وحقق اللقب.. الأهلي بطل السوبر السعودي بسيناريو مجنون ضد النصر

توج أهلي جدة بلقب كأس السوبر السعودي بالفوز على النصر بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في اللقاء الذي أقيم في هونج كونج.

سجل للنصر كل من كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش فيما سجل للأهلي كل من فرانك كيسي وروجر إيبانز.

الأهلي لم يكن مقدرا له المشاركة في البطولة لكن مع انسحاب الهلال حصل بطل آسيا على فرصته.

ولماذا لا يستغلها؟ الأهلي انتصر على القادسية بنتيجة 5-1 في نصف النهائي، ثم توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 2016.

وعاد أهلي جدة للتتويج بالألقاب المحلية لأول مرة منذ 9 سنوات وهو لقب كأس السوبر السعودي والذي حققه الفريق آنذاك تحت قيادة جوزيه جوميز وبمشاركة محمد عبد الشافي وجاء التتويج بركلات الترجيح أيضا.

وأصبح النصر الأكثر خسارة للقب السوبر السعودي برصيد 4 مرات.

ولأول مرة يخسر جورج جيسوس اللقب بعدما توج به من قبل 3 مرات جاءت مع الهلال.

التشكيل

بدأ كريستيانو رونالدو في هجوم النصر ومن خلفه الثلاثي جواو فيليكس وكينجسلي كومان وويسلي.

في المقابل بدأ فراس البريكان مع إيفان توني في هجوم الأهلي وبجوارهما جالينو ورياض محرز.

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا مع تدخلات قوية بين لاعبي الفريقين واعتراضات على قرارات الحكم.

وفي الدقيقة 18 توغل البرازيلي ويسلي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وسدد كرة مرت بجوار القائم مهدرا فرصة تقدم النصر.

وفي الدقيقة 39 احتسب الحكم ركلة جزاء للنصر بداعي وجود لمسة يد على مدافع الأهلي.

وبعد 3 دقائق سدد رونالدو ركلة الجزاء بكل قوة في الشباك معلنا تقدم النصر، ووصل للهدف رقم 100 بقميص العالمي.

وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف أو أكثر مع 4 فرق بالإضافة لمنتخب بلاده.

فسجل البرتغالي 100 هدف أو أكثر مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد والنصر بالإضافة لمنتخب بلاده.

ضغط بطل آسيا بقوة بحثا عن التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 45+2 ألغت تقنية الفيديو هدفا سجله إيفان توني.

وخطف فرانك كيسي التعادل بتسديدة أرضية على يسار الحارس من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 45+6.

هدف هو الثالث للإيفواري ليصبح هدافا للنسخة الحالية من البطولة.

وأصبح الإيفواري ثالث أفضل هداف في تاريخ البطولة برصيد 3 أهداف بالتساوي مع ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري.

شوط أول انتهى بنتيجة 1-1 في إثارة الدقائق الأخيرة.

في الشوط الثاني منع القائم الأيسر فرصة التقدم لفراس البريكان مهاجم الأهلي في الدقيقة 68.

وكما الشوط الأول انتظرنا للدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لتشتعل الأمور مجددا.

وفي الدقيقة 84 ضغط مارسيلو بروزوفيتش على فرانك كيسي على حدود منطقة الجزاء وافتك الكرة وسجل هدفا بتسديدة رائعة لتصبح النتيجة 2-1 للنصر.

وفي الوقت الذي ظن فيه البعض أن النصر على أعتاب حمل اللقب خطف روجر إيبانيز هدف التعادل برأسية متقنة في الدقيقة 89 مستفيدا من خروج بينتو الخاطئ.

أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا الوصول الفريقين لركلات الترجيح لحسم هوية البطل.

ركلات الترجيح

بدأ أهلي جدة التنفيذ عن طريق إيفان توني الذي سجل الركلة الأولى، ورد عليه كريستيانو رونالدو بالتعادل في نفس الزاوية.

في الثانية سجل كيسي بكل سهولة في منتصف المرمى، وعدّل بروزوفيتش النتيجة سريعا.

في الركلة الثالثة دخل رياض محرز وسدد بطريقة رائعة أعلى الزاوية اليسرى للحارس، فرد فيليكس بتسديدة أروع لكن تلك المرة في أعلى الزاوية اليمنى للحارس.

وكاد بينتو أن يتصدى لتسديدة فراس البريكان لكن الكرة كانت قوية وسكنت الشباك، وتألق إدواردو ميندي في التصدي لركلة الخيبري.

وانبرى البرازيلي جالينو للركلة الخامسة للأهلي وسددها في الشباك معلنا تتويجا الأهلي باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

أهلي جدة النصر السوبر السعودي
