رونالدو يصل للهدف 100 مع النصر في نهائي السوبر السعودي

السبت، 23 أغسطس 2025 - 16:22

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الأهلي

وصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 100 مع النصر السعودي بعدما سجل هدف التقدم في نهائي كأس السوبر السعودي.

وسجل رونالدو هدف تقدم النصر من علامة الجزاء في الدقيقة 41 في شباك أهلي جدة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الفريقين في اللقاء المقام حاليا في هونج كونج.

أخبار متعلقة:
تشكيل نهائي السوبر السعودي – رونالدو يقود النصر.. ومحرز وتوني أساسيان مع الأهلي مؤتمر بنزيمة: المواجهة بين اتحاد جدة والنصر وليست أنا ضد رونالدو مؤتمر بلان: إذا كنت أعلم كيفية إيقاف رونالدو لن أخبركم.. وسنرى هل سنضيف تعاقدات جديدة أم لا في الظهور الأول لـ إنييجو.. النصر يخسر من ألميريا رغم ثنائية رونالدو

وخاض رونالدو بقميص النصر 112 مباراة سجل خلالها 100 هدفا وصنع 20 أخرى.

وجاء أهداف رونالدو مع النصر

74 هدفا في الدوري السعودي

14 هدفا في دوري أبطال آسيا

6 أهداف في البطولة العربية

3 أهداف في كأس ملك السعودية

3 أهداف في كأس السوبر السعودي

وسجل رونالدو إجمالا 801 هدفا مع الأندية (سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد والنصر) بالإضافة 138 هدفا مع منتخب البرتغال.

ووصل البرتغالي للهدف رقم 939 في مسيرته الكروية سواء مع الأندية والمنتخبات كأكثر من سجل في تاريخ كرة القدم بشكل رسمي.

وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف أو أكثر مع 4 فرق بالإضافة لمنتخب بلاده.

فسجل البرتغالي 100 هدف أو أكثر مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد والنصر بالإضافة لمنتخب بلاده.

ويخوض رونالدو النهائي رقم 40 له في مسيرته ورفع رصيده التهديفي خلالها لـ 25 هدفا وصنع 2.

كريستيانو رونالدو السوبر السعودي النصر
نرشح لكم
جاء من بعيد وحقق اللقب.. الأهلي بطل السوبر السعودي بسيناريو مجنون ضد النصر تغريم وحرمان و3-0.. قرارات لجنة الاستئناف على انسحاب الهلال من السوبر السعودي ريكورد: اتحاد جدة مهتم بضم مورا.. وبورتو يرغب في قيمة الشرط الجزائي انتهت السوبر السعودي - النصر (2) 3-5 (2) أهلي جدة.. الأهلي البطل بركلات الترجيح تشكيل نهائي السوبر السعودي – رونالدو يقود النصر.. ومحرز وتوني أساسيان مع الأهلي مواعيد مباريات اليوم 23-8-2025 والقنوات الناقلة - قمة سيتي وتوتنام ونهائي السوبر السعودي وبرشلونة إيقاف وتغريم.. قرار لجنة الانضباط السعودية بشأن ساديو ماني بنزيمة يوصي اتحاد جدة بالتعاقد مع كاسيميرو
أخر الأخبار
جاء من بعيد وحقق اللقب.. الأهلي بطل السوبر السعودي بسيناريو مجنون ضد النصر 8 دقيقة | سعودي في الجول
أول زجاجة ماء لجوارديولا.. توتنام يسقط سيتي في ليلة إهدار مرموش 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو يصل للهدف 100 مع النصر في نهائي السوبر السعودي ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر ألونسو: هذا سبب تخطيط ملعب التدريبات.. وموقفنا من الانتقالات ساعة | الدوري الإسباني
تغيير جديد.. إقامة مباراة المصري ضد كهرباء الإسماعيلية في استاد السويس الجديد ساعة | الدوري المصري
كاف يعدل موعد مباراتي بيراميدز ضد الجيش الرواندي بسبب كأس إنتركونتيننتال ساعة | الدوري المصري
50 ألف مشجع لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 2 ساعة | منتخب مصر
إسماعيل يوسف مديرا لشؤون الكرة في الاتحاد الليبي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511886/رونالدو-يصل-للهدف-100-مع-النصر-في-نهائي-السوبر-السعودي