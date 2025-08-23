رونالدو يصل للهدف 100 مع النصر في نهائي السوبر السعودي

وصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 100 مع النصر السعودي بعدما سجل هدف التقدم في نهائي كأس السوبر السعودي.

وسجل رونالدو هدف تقدم النصر من علامة الجزاء في الدقيقة 41 في شباك أهلي جدة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الفريقين في اللقاء المقام حاليا في هونج كونج.

وخاض رونالدو بقميص النصر 112 مباراة سجل خلالها 100 هدفا وصنع 20 أخرى.

وجاء أهداف رونالدو مع النصر

74 هدفا في الدوري السعودي

14 هدفا في دوري أبطال آسيا

6 أهداف في البطولة العربية

3 أهداف في كأس ملك السعودية

3 أهداف في كأس السوبر السعودي

هدف أول للنصر عن طريق رونالدو من ركلة جزاء 📹 pic.twitter.com/liNEsSwtJF — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 23, 2025

وسجل رونالدو إجمالا 801 هدفا مع الأندية (سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد والنصر) بالإضافة 138 هدفا مع منتخب البرتغال.

ووصل البرتغالي للهدف رقم 939 في مسيرته الكروية سواء مع الأندية والمنتخبات كأكثر من سجل في تاريخ كرة القدم بشكل رسمي.

وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف أو أكثر مع 4 فرق بالإضافة لمنتخب بلاده.

فسجل البرتغالي 100 هدف أو أكثر مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد والنصر بالإضافة لمنتخب بلاده.

ويخوض رونالدو النهائي رقم 40 له في مسيرته ورفع رصيده التهديفي خلالها لـ 25 هدفا وصنع 2.