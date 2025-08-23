مؤتمر ألونسو: هذا سبب تخطيط ملعب التدريبات.. وموقفنا من الانتقالات

كشف تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد سبب تخطيطه لأرضية ملعب تدريبات الفريق الملكي.

وتحدث ألونسو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت قائلا: "تخطيط أرضية الملعب جاء من أجل أسباب تكتيكية".

وأضاف "نحن نتدرب على تلك الخطوط وهذه هي الأمور التي أستخدمها منذ أن بدأت التدريب ولطالما اتبعت تلك الطريقة والأمر نفسه هنا في ريال مدريد".

وبسؤاله عن موقفه من لاعب الفريق رودريجو قال: "الموسم مازال طويلا وكل قرارات اللعب والتشكيلة الأساسية تقع على عاتقي وحدي".

وأكمل "أتحدث مع العديد من اللاعبين وتحدثت مع رودريجو كذلك".

وعن موقفه من ضم لاعب وسط جديد قال: "أنا سعيد بالفريق الحالي لكن يجب أن نكون مستعدين دائما".

وخلال الانتقالات الصيفية ضم ريال مدريد كل من دين هاوسن وترينت ألكسندر أرنولد وفرانك ماستانتونو وألفارو كاريراس.

أما عن مواجهة ريال أوفييدو غدا الأحد في ملعب كارلوس تارتيري في ثاني جولات الدوري الإسباني قال: "ستكون مباراة مميزة لأوفييدو وجماهيره لكن علينا التطور خارج ملعبنا ونقدم مستوى عال".

وعن مواجهة زميله السابق في منتخب إسبانيا سانتي كازورلا رد مدرب باير ليفركوزن السابق "لدي ذكريات رائعة معه كلاعب وزميل، في بطولة يورو 2008 كل من تواجد في غرفة ملابس المنتخب كان رائعا، هو لاعب استثنائي وسعيد بما يقدمه، فقد عاد إلى وطنه وآمل أن يستمتع بكونه قدوة في أوفييدو".

