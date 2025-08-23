تغيير جديد.. إقامة مباراة المصري ضد كهرباء الإسماعيلية في استاد السويس الجديد

وجّه النادي المصري الشكر لقيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس ورابطة الأندية المصرية على قرارهم بإقامة مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية في السويس.

ويلتقي المصري مع كهرباء الإسماعيلية في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت أمس الجمعة إقامة المباراة يوم 30 أغسطس على استاد الجيش ببرج العرب بدلا من إقامتها على استاد السويس الجديد يوم 31 أغسطس.

وبعد طلب المصري تقرر إقامة المباراة في استاد السويس الجديد يوم الأحد 31 أغسطس في السادسة مساءً.

وجاء بيان النادي المصري

"مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي يتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولقيادات مديرية أمن السويس بقيادة اللواء حسام الدح مساعد وزير الداخلية ومدير امن السويس وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم على تفهمهم لمطلب مجلس إدارة النادي وموافقتهم على إقامة مباراة الجولة الخامسة بين المصري وكهرباء الإسماعيلية على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأحد الموافق الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري وذلك تيسيرًا على جماهير المصري العظيمة.

ومجلس إدارة النادي يناشد جماهيرنا العظيمة مؤازرة الفريق في هذا اللقاء، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات الأمنية والتنظيمية لضمان إقامة المباراة في أجواء رياضية مميزة.

ونؤكد على التزام النادي المصري بتعزيز روح الرياضة والتنافس الشريف، مع تقديرنا الكامل لكل الجهود التي تسهم في دعم مسيرة النادي وجماهيره".

ويلتقي المصري يوم الثلاثاء مع حرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويتصدر المصري والزمالك ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة.