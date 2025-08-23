تغيير جديد.. إقامة مباراة المصري ضد كهرباء الإسماعيلية في استاد السويس الجديد

السبت، 23 أغسطس 2025 - 16:04

كتب : FilGoal

استاد السويس الجديد

وجّه النادي المصري الشكر لقيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس ورابطة الأندية المصرية على قرارهم بإقامة مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية في السويس.

ويلتقي المصري مع كهرباء الإسماعيلية في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت أمس الجمعة إقامة المباراة يوم 30 أغسطس على استاد الجيش ببرج العرب بدلا من إقامتها على استاد السويس الجديد يوم 31 أغسطس.

أخبار متعلقة:
بسبب الموافقات وبيراميدز.. 7 تعديلات في مواعيد وملاعب الدوري المصري آدم كايد: لم أتوقع هذا الحب من جماهير الزمالك.. وبدأت التعود على الأجواء المصرية علي ماهر يصل لـ 100 انتصار في الدوري المصري بطلها علاء عبد العال.. 8 تعادلات سلبية في الدوري المصري

وبعد طلب المصري تقرر إقامة المباراة في استاد السويس الجديد يوم الأحد 31 أغسطس في السادسة مساءً.

وجاء بيان النادي المصري

"مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي يتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولقيادات مديرية أمن السويس بقيادة اللواء حسام الدح مساعد وزير الداخلية ومدير امن السويس وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم على تفهمهم لمطلب مجلس إدارة النادي وموافقتهم على إقامة مباراة الجولة الخامسة بين المصري وكهرباء الإسماعيلية على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأحد الموافق الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري وذلك تيسيرًا على جماهير المصري العظيمة.

ومجلس إدارة النادي يناشد جماهيرنا العظيمة مؤازرة الفريق في هذا اللقاء، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات الأمنية والتنظيمية لضمان إقامة المباراة في أجواء رياضية مميزة.

ونؤكد على التزام النادي المصري بتعزيز روح الرياضة والتنافس الشريف، مع تقديرنا الكامل لكل الجهود التي تسهم في دعم مسيرة النادي وجماهيره".

ويلتقي المصري يوم الثلاثاء مع حرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويتصدر المصري والزمالك ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة.

المصري كهرباء الإسماعيلية استاد السويس الجديد
نرشح لكم
كاف يعدل موعد مباراتي بيراميدز ضد الجيش الرواندي بسبب كأس إنتركونتيننتال حادث سير لـ محمد سيحا حارس الأهلي إسلام جابر: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي.. ولا أعرف موقف مصطفى محمد من الانتقال إليه خبر في الجول – طلب من أوسكار رويز بشأن حكام الدوري مستشار الزمالك القانوني: لدينا خطابات في أزمة الأرض.. وجهاز المحاسبات مقيم في النادي رئيس اللجنة يكشف: متى يظهر هيكل استاد الأهلي المندوه: الزمالك سيتظلم ضد قرار سحب الأرض.. وهذا ما نطلبه عطية الله: لهذه الأسباب اخترت الانتقال لـ الأهلي.. ولم أتلق أي عرض من الوداد
أخر الأخبار
أول زجاجة ماء لجوارديولا.. توتنام يسقط سيتي في ليلة إهدار مرموش 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو يصل للهدف 100 مع النصر في نهائي السوبر السعودي 42 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر ألونسو: هذا سبب تخطيط ملعب التدريبات.. وموقفنا من الانتقالات 56 دقيقة | الدوري الإسباني
تغيير جديد.. إقامة مباراة المصري ضد كهرباء الإسماعيلية في استاد السويس الجديد ساعة | الدوري المصري
كاف يعدل موعد مباراتي بيراميدز ضد الجيش الرواندي بسبب كأس إنتركونتيننتال ساعة | الدوري المصري
50 ألف مشجع لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 ساعة | منتخب مصر
إسماعيل يوسف مديرا لشؤون الكرة في الاتحاد الليبي ساعة | الكرة الإفريقية
تغريم وحرمان و3-0.. قرارات لجنة الاستئناف على انسحاب الهلال من السوبر السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511884/تغيير-جديد-إقامة-مباراة-المصري-ضد-كهرباء-الإسماعيلية-في-استاد-السويس-الجديد