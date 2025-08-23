50 ألف مشجع لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

وافقت الجهات المعنية على حضور 50 ألف مشجع لمباراة مصر ضد إثيوبيا في استاد القاهرة بتصفيات كأس العالم 2026.

وستقام المباراة لحساب الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم يوم 5 سبتمبر المقبل.

و من المقرر طرح تذاكر المباراة عبر منظومة تذكرتي وبأسعار مناسبة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير للحضور بكثافة.

كما تم التنسيق أيضا لفتح جميع مدرجات الاستاد لاستيعاب الأعداد المقررة من المشجعين.

يأتي ذلك في إطار إيمان الاتحاد المصري لكرة القدم الراسخ بأن الجماهير المصرية تمثل دائما الداعم الرئيسي للمنتخب الوطني، وأن حضورهم ومساندتهم في هذه المباراة يعد عنصرًا حاسمًا في مسيرة الفريق نحو التأهل إلى كأس العالم.

ويدير الجنوب إفريقي توم أبونجيل مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 تحكيميا.

حكم رئيسي: توم أبونجيل

مساعد أول: سانتوس جيرسون من أنجولا

مساعد ثان: زاكيلا سويلي من جنوب إفريقيا

حكم رابع: إيوجيني مدلولي من جنوب إفريقيا

يذكر أنه لا يوجد حُكام تقنية فيديو في تصفيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.