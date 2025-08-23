تغريم وحرمان و3-0.. قرارات لجنة الاستئناف على انسحاب الهلال من السوبر السعودي

أصدرت لجنة الاستئناف السعودية قراراتها بشأن انسحاب الهلال من المشاركة في كأس السوبر السعودي.

ويغيب الهلال عن النسخة الحالية من كأس السوبر السعودي المقامة في هونج كونج.

وقبل أقل من ساعة على إقامة المباراة النهائية بين النصر وأهلي جدة ألغت لجنة الاستئناف قرارات لجنة الانضباط السعودية بشأن انسحاب الهلال من كأس السوبر السعودي.

وجاءت القرارات الجديدة

-تغريم الهلال 500 ألف ريال سعودي.

-اعتبار الهلال خاسرا بنتيجة 3-0 أمام القادسية وحرمانه من استكمال مباريات السوبر السعودي 2025-26.

-حرمان الهلال من المشاركة في أول مسابقة كأس يستحق المشاركة بها في الموسم المقبل 2026-27.

وهذا يعني احتمال حرمان الهلال من المشاركة في كأس الملك في حال أقيمت كأس السوبر الموسم المقبل في شهر يناير 2027.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط: فإن الهلال سيطعن على القرار الجديد لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي.

واعتذر الهلال عن عدم المشاركة بسبب ضغط الموسم وحصول اللاعبين على راحة عقب كأس العالم للأندية.

وشارك أهلي جدة عوضا عن الهلال وانتصر بنتيجة 5-1 على القادسية في نصف النهائي ويستعد لخوض النهائي ضد النصر بعد قليل.