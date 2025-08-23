حادث سير لـ محمد سيحا حارس الأهلي

تعرض محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى الأهلي لحادث سير ما أدى لتحطم الجزء الأمامي من السيارة.

محمد سيحا النادي : الأهلي الأهلي

ونشر سيحا صورة لسيارته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" كتب عليها "الحمد لله على فضله وستره وكرمه".

وكان سيحا انضم للأهلي في الانتقالات الصيفية الجارية قادما من المقاولون العرب.

ولعب سيحا لحرس الحدود معارا من المقاولون العرب حتى نهاية الموسم السابق.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي سيضم الحارس الشاب مقابل 25 مليون جنيه لمدة 5 مواسم مقبلة.

وعلم FilGoal.com سيدفع الأهلي 10 ملايين جنيه مقدم تعاقد، وسيتم دفع 15 مليون جنيه المتبقية على قسطين، وتحصل إداري النادي الأهلي على الاستغناء الخاص باللاعب.

وكان محمد سيحا أحد أفراد منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 2024 في باريس.