انتهت السوبر السعودي - النصر (2) 3-5 (2) أهلي جدة.. الأهلي البطل بركلات الترجيح
السبت، 23 أغسطس 2025 - 14:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد أهلي جدة في نهائي كأس السوبر السعودي 2025-26.
ويلتقي الفريقان في هونج كونج بالمباراة النهائية.
انتصر النصر على اتحاد جدة بنتيجة 2-1، فيما فاز الأهلي على القادسية بنتيجة 5-1.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
الأهلي يتوج باللقب بنتيجة 5-3
إلى ركلات الترجيح
ق 89: جوووول إيبانز يسجل التعاااادل برأسية قوية مستفيدا من خروج الحارس الخاطئ
ق 83: جوووول بروزوفيتش يسجل الهدف الثاني للنصر بتسديدة مقوسة بيمناه.
ق 68: القائم الأيسر يمنع فرصة الثاني لفراس البريكان من داخل منطقة الـ 18
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
فرانك كيسيه يسجل هدف التعادل بشكل مذهل. ⚽️ pic.twitter.com/vrlQmowaCh— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 23, 2025
ق 45+6: جووول التعااادل عن طريق فرانك كيسي بتسديدة أرضية على يسار الحارس.
ق 45+2: تقنية الفيديو تلغي هدف إيفان توني للأهلي
كرستيانو رونالدو يسجل هدف النصر الأول من ضربة جزاء. ⚽️ pic.twitter.com/5TTXNRjyuT— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 23, 2025
ق 42: جووول رونالدو يسجله هدفه الـ 100 مع النصر من علامة الجزاء
ق 39: ركلة جزاء للنصر بسبب لمسة يد على مدافع الأهلي
ق 18: ويسلي ينفرد ويتوغل من الجهة اليمنى ويسدد كرة تمر بجوار القائم الأيسر
بداية اللقاء في الثالثة عصرا.