مباشر السوبر السعودي - النصر (0)-(0) أهلي جدة.. الأوووول يضيع
السبت، 23 أغسطس 2025 - 14:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد أهلي جدة في نهائي كأس السوبر السعودي 2025-26.
ويلتقي الفريقان في هونج كونج بالمباراة النهائية.
انتصر النصر على اتحاد جدة بنتيجة 2-1، فيما فاز الأهلي على القادسية بنتيجة 5-1.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
--
ق 18: ويسلي ينفرد ويتوغل من الجهة اليمنى ويسدد كرة تمر بجوار القائم الأيسر
بداية اللقاء في الثالثة عصرا.
