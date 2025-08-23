مباشر السوبر السعودي - النصر (0)-(0) أهلي جدة.. الأوووول يضيع

السبت، 23 أغسطس 2025 - 14:46

كتب : FilGoal

كأس السوبر السعودي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد أهلي جدة في نهائي كأس السوبر السعودي 2025-26.

ويلتقي الفريقان في هونج كونج بالمباراة النهائية.

انتصر النصر على اتحاد جدة بنتيجة 2-1، فيما فاز الأهلي على القادسية بنتيجة 5-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

--

ق 18: ويسلي ينفرد ويتوغل من الجهة اليمنى ويسدد كرة تمر بجوار القائم الأيسر

بداية اللقاء في الثالثة عصرا.

السوبر السعودي النصر أهلي جدة نهائي السوبر السعودي
