انتهت السوبر السعودي - النصر (2) 3-5 (2) أهلي جدة.. الأهلي البطل بركلات الترجيح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد أهلي جدة في نهائي كأس السوبر السعودي 2025-26.

ويلتقي الفريقان في هونج كونج بالمباراة النهائية.

انتصر النصر على اتحاد جدة بنتيجة 2-1، فيما فاز الأهلي على القادسية بنتيجة 5-1.

الأهلي يتوج باللقب بنتيجة 5-3

إلى ركلات الترجيح

ق 89: جوووول إيبانز يسجل التعاااادل برأسية قوية مستفيدا من خروج الحارس الخاطئ

ق 83: جوووول بروزوفيتش يسجل الهدف الثاني للنصر بتسديدة مقوسة بيمناه.

ق 68: القائم الأيسر يمنع فرصة الثاني لفراس البريكان من داخل منطقة الـ 18

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

فرانك كيسيه يسجل هدف التعادل بشكل مذهل. ⚽️

ق 45+6: جووول التعااادل عن طريق فرانك كيسي بتسديدة أرضية على يسار الحارس.

ق 45+2: تقنية الفيديو تلغي هدف إيفان توني للأهلي

كرستيانو رونالدو يسجل هدف النصر الأول من ضربة جزاء. ⚽️

ق 42: جووول رونالدو يسجله هدفه الـ 100 مع النصر من علامة الجزاء

ق 39: ركلة جزاء للنصر بسبب لمسة يد على مدافع الأهلي

ق 18: ويسلي ينفرد ويتوغل من الجهة اليمنى ويسدد كرة تمر بجوار القائم الأيسر

بداية اللقاء في الثالثة عصرا.