تشكيل نهائي السوبر السعودي – رونالدو يقود النصر.. ومحرز وتوني أساسيان مع الأهلي

يقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر في مواجهة أهلي جدة في نهائي كأس السوبر السعودي في المباراة التي تقام في هونج كونج.

فيما يقود إيفان توني ورياض محرز وفراس البريكان هجوم الأهلي.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

في الدفاع: أيمن يحيى- إينيجو مارتينيز- محمد سيماكان- نواف بوشل

في الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- عبد الله الخيبري- ويسلي

في الهجوم: جواو فيليكس- كريستيانو رونالدو- كينجسلي كومان

أما تشكيل أهلي جدة فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: ماتيو دامس- روجر إيبانيز- ميريح ديميرال- علي مجرشي

في الوسط: إنزو ميلوت- فرانك كيسي- رياض محرز

في الهجوم: جالينو- فراس البريكان- إيفان توني