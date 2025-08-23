تشكيل نهائي السوبر السعودي – رونالدو يقود النصر.. ومحرز وتوني أساسيان مع الأهلي

السبت، 23 أغسطس 2025 - 14:29

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد اتحاد جدة

يقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر في مواجهة أهلي جدة في نهائي كأس السوبر السعودي في المباراة التي تقام في هونج كونج.

فيما يقود إيفان توني ورياض محرز وفراس البريكان هجوم الأهلي.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

مؤتمر جيسوس: نبحث عن الفوز من أجل جماهير النصر.. ومن الصعب تعويض ماني مؤتمر يايسله: أعرف أسلوب جيسوس جيدا.. والنصر مختلف عن الموسم الماضي إيفان توني: التحضيرات لنهائي السوبر كانت مجنونة بعض الشيء.. والنصر يتمتع بميزانية كبيرة

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

في الدفاع: أيمن يحيى- إينيجو مارتينيز- محمد سيماكان- نواف بوشل

في الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- عبد الله الخيبري- ويسلي

في الهجوم: جواو فيليكس- كريستيانو رونالدو- كينجسلي كومان

أما تشكيل أهلي جدة فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: ماتيو دامس- روجر إيبانيز- ميريح ديميرال- علي مجرشي

في الوسط: إنزو ميلوت- فرانك كيسي- رياض محرز

في الهجوم: جالينو- فراس البريكان- إيفان توني

أهلي جدة النصر السوبر السعودي
تغريم وحرمان و3-0.. قرارات لجنة الاستئناف على انسحاب الهلال من السوبر السعودي ريكورد: اتحاد جدة مهتم بضم مورا.. وبورتو يرغب في قيمة الشرط الجزائي مباشر السوبر السعودي - النصر (0)-(0) أهلي جدة.. الأوووول يضيع مواعيد مباريات اليوم 23-8-2025 والقنوات الناقلة - قمة سيتي وتوتنام ونهائي السوبر السعودي وبرشلونة إيقاف وتغريم.. قرار لجنة الانضباط السعودية بشأن ساديو ماني بنزيمة يوصي اتحاد جدة بالتعاقد مع كاسيميرو مؤتمر جيسوس: نبحث عن الفوز من أجل جماهير النصر.. ومن الصعب تعويض ماني مؤتمر يايسله: أعرف أسلوب جيسوس جيدا.. والنصر مختلف عن الموسم الماضي
