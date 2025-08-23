إسلام جابر: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي.. ولا أعرف موقف مصطفى محمد من الانتقال إليه

لم يتوقع إسلام جابر لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي انتقال الثلاثي إمام عاشور وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" من الفارس الأبيض إلى الأهلي.

إسلام جابر النادي : المقاولون العرب

وتحدث إسلام جابر لإذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "لم أتوقع أبدا رؤية إمام عاشور وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" في الأهلي".

وأكمل "الأمر كان صعبا على جماهير الزمالك لقد كانوا معنا في الفريق ويحبون الزمالك وجماهيره، فرؤيتهم في فريق منافس مثل الأهلي كان صعبا وأنا بالنسبة لي الأمر كان صعبا ولم أتوقع حدوث ذلك".

وأردف "أكبر مفاجأة بالنسبة لي في انتقال الثلاثي للأهلي؟ إمام عاشور، كان يحب الزمالك للغاية والجمهور يحبه أيضا، ربما هو أكثر شخص لم أتوقع رؤيته في الأهلي".

وبسؤاله عن احتمالية انتقال مصطفى محمد للأهلي قال إسلام جابر: "حاليا أتوقع كل شيء في الكرة، وأنا مع الرأي الذي يقول إن كل شخص ينظر لمصلحته لكن يجب أن تكون واضحا مع الجمهور حتى يستعد الجمهور لأي شيء يحدث، لا يجب أن أقول إنني أحب النادي وبعدها بأشهر أجدك في النادي المنافس".

وأتم "أعرف أن مصطفى محمد زمالكاوي جدا ويحب النادي للغاية ويشاهد المباريات ولا أعرف موقفه من الأهلي لكن كل شيء جائز".